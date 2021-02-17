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Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Севилья - Боруссия 1:3. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Лига Чемпионов
(1 голосов)
Севилья - Боруссия 1:3. Обзор матча, видео голов (обновляется)

Воля

Новина українською

Первый матч противостояния 1/8 Лиги чемпионов.

Севилья - Боруссия Д 1:2

Голы: Сусо (7) - Дахуд (19), Холанд (27)

Гол Сусо

Гол Дахуда

Гол Холанда (27)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Севилья
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