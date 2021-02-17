Лига Чемпионов
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Севилья - Боруссия 1:3. Обзор матча, видео голов (обновляется)
Воля
Первый матч противостояния 1/8 Лиги чемпионов.
Севилья - Боруссия Д 1:2
Голы: Сусо (7) - Дахуд (19), Холанд (27)
Гол Сусо
Гол Дахуда
Гол Холанда (27)
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