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Севилья - Боруссия 2:3. Обзор матча, видео голов
Воля
Первый матч противостояния 1/8 Лиги чемпионов закончился победой гостей с дублем норвежского нападающего Эрвинга Холанда. Подопечные Лопетеги попытались отыграться, но отыграли только один гол.
Впереди ответный матч в Германии 9 марта.
Севилья - Боруссия Д 2:3
Голы: Сусо (7), Де Йонг (84) - Дахуд (19), Холанд (27, 43)
Обзор матча
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Комментарии (2)
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efimovgurii346
18.02.2021 в 01:37
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Referee-12 (Новая Прага)
17.02.2021 в 23:00
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