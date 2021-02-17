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Севилья - Боруссия 2:3. Обзор матча, видео голов

Лига Чемпионов
(4 голосов)
Севилья - Боруссия 2:3. Обзор матча, видео голов

Воля

Новина українською

Первый матч противостояния 1/8 Лиги чемпионов закончился победой гостей с дублем норвежского нападающего Эрвинга Холанда. Подопечные Лопетеги попытались отыграться, но отыграли только один гол.

Впереди ответный матч в Германии 9 марта.

Севилья - Боруссия Д 2:3

Голы: Сусо (7), Де Йонг (84) - Дахуд (19), Холанд (27, 43)

Обзор матча

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Севилья
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Комментарии (2)
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efimovgurii346
18.02.2021 в 01:37
Секс на одну ночь - без денег и отношений, это реально. Тысячи женщин хотят просто потрахаться (многие замужем). Все фото реальные, просто лайкай и сам увидишь что будет;), пользуйся ----- srt.vg/soska
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Referee-12 (Новая Прага)
17.02.2021 в 23:00
Севилья - Боруссия 1:3. Обзор матча, видео голов (обновляется) Севилья - Боруссия Д 1:2Голы: Сусо (7) - Дахуд (19), Холанд (27) там 1:3, а там 1:2.... причём минут 10 назад заходил, было так же..........
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