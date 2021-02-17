Хавбек Боруссии Д забил первый гол в Лиге чемпионов - после 25 попыток

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Махмуд Дахуд забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с "Севильей".

Притом это был его 26-й удар по воротам. Что интересно, 25 ударов немец сирийского происхождения нанес из-за пределов штрафной, замечает Opta.