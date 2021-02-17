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Хавбек Боруссии Д забил первый гол в Лиге чемпионов - после 25 попыток
Почти все - из-за пределов штрафной
bundesliga
Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Махмуд Дахуд забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с "Севильей".
Притом это был его 26-й удар по воротам. Что интересно, 25 ударов немец сирийского происхождения нанес из-за пределов штрафной, замечает Opta.
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