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Хавбек Боруссии Д забил первый гол в Лиге чемпионов - после 25 попыток

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Почти все - из-за пределов штрафной

Хавбек Боруссии Д забил первый гол в Лиге чемпионов - после 25 попыток

bundesliga

Новина українською

Полузащитник "Боруссии" Дортмунд Махмуд Дахуд забил свой первый гол в Лиге чемпионов в матче с "Севильей".

Притом это был его 26-й удар по воротам. Что интересно, 25 ударов немец сирийского происхождения нанес из-за пределов штрафной, замечает Opta.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лига чемпионов Махмуд Дахуд Махмуд Дауд
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