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Эрлинг Холанд побил рекорд Роя Макая в Лиге чемпионов
Кто быстрее забьет 10 голов в турнире
AS
Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил 10 голов в Лиге чемпионов всего лишь 7 матчей в дортмундской "Боруссии".
К этому времени игроком, который быстрее всех забил 10 голов в ЛЧ, был нидерландский нападающий Рой Макай из "Баварии", ему для этого, правда, потребовалось 10 игр (в 2003-2004 годах), сообщает Opta.
Также Холанд забивал голы всем 8 соперникам, против которых выходил на игру.
Напомним, в матче 1/8 Лиги чемпионов с "Севильей" (3:1) Холанд забил 2 гола.
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