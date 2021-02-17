Эрлинг Холанд побил рекорд Роя Макая в Лиге чемпионов

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд забил 10 голов в Лиге чемпионов всего лишь 7 матчей в дортмундской "Боруссии".

К этому времени игроком, который быстрее всех забил 10 голов в ЛЧ, был нидерландский нападающий Рой Макай из "Баварии", ему для этого, правда, потребовалось 10 игр (в 2003-2004 годах), сообщает Opta.

Также Холанд забивал голы всем 8 соперникам, против которых выходил на игру.

Напомним, в матче 1/8 Лиги чемпионов с "Севильей" (3:1) Холанд забил 2 гола.