ЛЧ. Севилья - Боруссия Д 2:3. Насмешка Холанда над сухой серией испанцев

"Севилья" не просто выиграла последние девять поединков на внутренней арене, а сделала это почти безупречно в плане оборонной работы. Лишь один пропущенный мяч – то есть, восемь побед в серии получились "сухими". "Боруссия" же страдает в чемпионате Германии, что не делало команду из Дортмунда фаворитом отчетной встречи. Однако "Севилья", похоже, заранее поверила в свой успех и едва не провалила матч. Такого удара Хулен Лопетеги не ожидал.

Провал случился прежде всего в обороне. Потому что в атаке не стоило ожидать феерию – "Севилья" так не играет. "Севилья" обычно действует рационально и прагматично, особенно когда забивает первой. А сегодня забила. Широкая позиционная атака увенчалась передачей на Сусо, тот подстроил мяч под удобную ногу, приблизился к штрафной и пробил. Рикошетом от ноги Хуммельса мяч просвистел над перчаткой Хитца.

Чего еще желать?! "Севилья" – мастер играть по счету, но нервионцы не учли фактор Эрлинга Холанда. То, что этот парень может пробить, отдать передачу, протаранить, сыграть элегантно. Да он умеет на поле все! И прекрасно это продемонстрировал в первом тайме.

Однако надо делать поправку на слабую игру "Севильи" в центре поля – все проблемы шли оттуда. Первый гол прилетел после вбрасывания аута. Холанд принял мяч, корпусом оттер оппонента, обыграл еще двух или трех соперников и отдал на Дауда. Махмуд имел варианты для передачи, но решил пробить издали – и не прогадал. 1:1.

"Севилья" не активизировалась, моментов почти не создавала. Вообще, за первый тайм, кроме гола Сусо, было лишь одно попадание в плоскость (от Диего Карлоса) – не так должна была действовать команда Лопетеги.

И это касается не только атаки, но и защиты. Второй гол "Боруссии" – показательное освещение проблем нервионцев в опорной зоне. У центральной линии Холанд получил передачу со своей половины поля, продвинулся на скорости с мячом к радиусу штрафной площади соперника, обыгрался с Санчо и выскочил один на один с Буну. Голкипер был бессилен в этом противостоянии.

Но и это еще не предел. Сегодня был не вечер "Севильи", если даже такой мастер как Иван Ракитич "обрезался" в центре поля. "Обрезался" и "привез". Ройс протянул мяч в штрафную, отдал направо на Голанда, норвежец оформил дубль. Все просто.

Испанцам повезло, что в двух других эпизодах норвежец не забил. Ведь тогда бы три следующих тайма этого двухматчевого противостояния лишились бы смысла.

Но все сложилось иначе. В перерыве "Севилья" сделала работу над ошибками – насколько это было возможно. По крайней мере, моментов у "Боруссии" стало меньше. Лишь в конце матча были опасный удар от Санчо и очередная попытка Холанда выйти один на один. Но такая игра "шмелей" устраивала. Они не лезли на рожон, а "Севилья" наращивала темп не так быстро, чтобы говорить о камбэке. Хотя инициативу перехватила – это факт.

Остроты не хватало. Эскудеро бил из удобной позиции после удобной передачи, но в момент прикосновения к мячу потерял координацию. Люк Де Йонг не дотянулся до мяча на одном из стандартов, однако тенденция наметилась. "Севилья" взяла ворота соперника в плен.

И, пожалуй, логично, что забила во второй раз, не уйдя от поражения, но сохранив для себя рабочие шансы на ответный матч. Отличился один из тех, кто вышел на замену. После передачи того, кого также тренер бросил спасать игру (передача Оскара Родригеса со штрафного – результативный удар Де Йонга). До сих пор нервный Лопетеги только после этого немного успокоился. Хотя свою желтую карточку все же получил за эмоции, спровоцированные решением арбитра не назначить пенальти за толчок Томасом Менье Люка Де Йонга.

Классный матч, удобный счет для "Боруссии". Но "Севилья" до сих пор в игре. В Дортмунде будет весело.

Фото - UEFA

Лига чемпионов. 1/8-я финала. Первый матч

Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

Арбитр в поле - Дани Маккени (Нидерланды)

"Севилья" - "Боруссия" Д 2:3

Голы: Сусо 7, Де Йонг 84 - Дауд 19, Холанд 27, Холанд 43

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Карлос, Эскудеро - Хордан (Оскар Родригес 72), Фернандо, Ракитич (Гудель 46) - Сусо (Де Йонг 60), Эн-Несири (Мунир 60), Гомес (А. Торрес 60 )

"Боруссия": Хитц - Морей, Аканджи, Хуммельс, Геррейро (Пасслак 77) - Беллингем, Джан, Дауд (Менье 89) - Ройс (Брандт 80), Санчо - Холанд

Предупреждения: Оскар Родриес 88 - Хуммельс 73, Голанд 90