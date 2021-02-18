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Пирло – о неудаче с Порту: Юве потерял уверенность после первого пропущенного мяча
Наставник расстроен результатом команды
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло прокомментировал поражение команды в 1/8 финала Лиги чемпионов против "Ювентуса" (1:2).
"Нелегко отреагировать, когда пропускаешь такой гол спустя минуту. Игроки утратили уверенность, это повлияло на их выступление в последующие минуты. К счастью, в итоге мы благодаря Кьезе забили важный мяч и теперь сосредоточимся на ответном матче.
"Порту" часто так играет в ЛЧ, но в то же время и мы позволили им играть так, как они хотели. Надо было быстрее двигать мяч. "Порту" хорошо перекрывал свободные зоны в центре, и нам приходилось чаще задействовать фланги. Но это нелегко, когда мяч движется недостаточно быстро.
Думаю, мы хорошо подготовились, однако подход к делу был не такой, как мы бы хотели. После раннего гола все становится сложнее, особенно когда против тебя хорошо защищающаяся команда, мало пропускающая", – заявил Пирло.
Напомним, что ответный матч состоится 9 марта.
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