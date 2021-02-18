Полузащитник Ювентуса: В начале матча потеряли концентрацию и усложнили себе жизнь

Полузащитник "Ювентуса" Федерико Кьеза поделился мнением о первом матче с "Порту" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"То, как мы начали матч, сразу поставило нас в трудное положение. В Лиге чемпионов наказывают в тот же момент, когда ты теряешь концентрацию.

Мы забили на выезде, это придаст нам сил в ответном матче, который, без сомнения, будет очень сложным.

Это мой первый матч плей-офф в Лиге чемпионов, так что я не знаю, как бывает обычно. Мы лишь чувствовали напряжение со старта и сами себе усложнили жизнь с самого начала.

Безусловно, в ответной игре будет совершенно другой "Ювентус", ведь если мы хотим пройти дальше, нужно продемонстрировать что-то совершенно иное", – сказал Кьеза.