Тренер Порту: Юве пробил опасно всего один раз – мы говорим о чемпионе Италии

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в первом матче с "Ювентусом" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Забивали мы совсем не случайно, сработал наш прессинг. Ребята идеально воплотили в жизнь план на игру. Мы до самого конца действовали очень организованно - и в нападении, и в обороне. Команда заслуживает самых добрых слов за этот матч. Поздравляю всех игроков - именно они добились этой победы, отработав на все сто.

Мы замечательно играли и могли забить третий мяч усилиями Сержиу Оливейры. Это слегка огорчает: игроки не заслуживали гола, который мы пропустили.

"Ювентус" нанес опасный удар лишь на 70-й минуте. Мы говорим о чемпионе Италии с одними из лучших игроков мира (в составе). Это доказывает, что мы были чрезвычайно сильны", – сказал Консейсау.