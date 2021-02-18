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Тренер Порту: Юве пробил опасно всего один раз – мы говорим о чемпионе Италии

Лига Чемпионов
(2 голосов)

Наставник оценил игру команды

Тренер Порту: Юве пробил опасно всего один раз – мы говорим о чемпионе Италии

фото - ФК Порту

Новина українською

Главный тренер "Порту" Сержиу Консейсау прокомментировал победу своей команды в первом матче с "Ювентусом" (1:2) в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Забивали мы совсем не случайно, сработал наш прессинг. Ребята идеально воплотили в жизнь план на игру. Мы до самого конца действовали очень организованно - и в нападении, и в обороне. Команда заслуживает самых добрых слов за этот матч. Поздравляю всех игроков - именно они добились этой победы, отработав на все сто.

Мы замечательно играли и могли забить третий мяч усилиями Сержиу Оливейры. Это слегка огорчает: игроки не заслуживали гола, который мы пропустили.

"Ювентус" нанес опасный удар лишь на 70-й минуте. Мы говорим о чемпионе Италии с одними из лучших игроков мира (в составе). Это доказывает, что мы были чрезвычайно сильны", – сказал Консейсау.

Напомним, что ответный матч " Ювентус" - "Порту" состоится 9 марта.

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В статье: Ювентус (Италия) Сержиу Консейсау Порту (Португалия)
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Источник:
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