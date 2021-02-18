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"Порту прекрасно изучил Ювентус". Пепе объяснил секрет победы над туринцами

Лига Чемпионов
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"Порту прекрасно изучил Ювентус". Пепе объяснил секрет победы над туринцами

UEFA

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Защитник "Порту" Пепе дал свой комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (2:1). Цитирует игрока Eleven Sports.

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"Мы хорошо изучили "Ювентус". Наша команда выполнила то, о чем просил наставник. Мы знали, что нужно было активно давить, чтобы не дать "Ювентусу" свободно дышать. В таких матчах никто не любит покидать домашний стадион с пропущенными голами, но мы провели отличный поединок".

Пепе занимает 4-е место в истории сборной Португалии по количеству сыгранных матчей после Криштиану Роналду, Жуана Моутиньо и Луиша Фигу. Ранее он 10 лет защищал цвета мадридского "Реала", также играл за "Бешикташ" и "Маритиму".

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В статье: Пепе Ювентус (Турин) Порту
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Источник:
UEFA

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