"Порту прекрасно изучил Ювентус". Пепе объяснил секрет победы над туринцами

Защитник "Порту" Пепе дал свой комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (2:1). Цитирует игрока Eleven Sports.

"Мы хорошо изучили "Ювентус". Наша команда выполнила то, о чем просил наставник. Мы знали, что нужно было активно давить, чтобы не дать "Ювентусу" свободно дышать. В таких матчах никто не любит покидать домашний стадион с пропущенными голами, но мы провели отличный поединок".

Пепе занимает 4-е место в истории сборной Португалии по количеству сыгранных матчей после Криштиану Роналду, Жуана Моутиньо и Луиша Фигу. Ранее он 10 лет защищал цвета мадридского "Реала", также играл за "Бешикташ" и "Маритиму".