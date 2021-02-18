Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Порту прекрасно изучил Ювентус". Пепе объяснил секрет победы над туринцами
Опытный ветеран на связи
UEFA
Защитник "Порту" Пепе дал свой комментарий после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с туринским "Ювентусом" (2:1). Цитирует игрока Eleven Sports.
"Мы хорошо изучили "Ювентус". Наша команда выполнила то, о чем просил наставник. Мы знали, что нужно было активно давить, чтобы не дать "Ювентусу" свободно дышать. В таких матчах никто не любит покидать домашний стадион с пропущенными голами, но мы провели отличный поединок".
Пепе занимает 4-е место в истории сборной Португалии по количеству сыгранных матчей после Криштиану Роналду, Жуана Моутиньо и Луиша Фигу. Ранее он 10 лет защищал цвета мадридского "Реала", также играл за "Бешикташ" и "Маритиму".
Популярное сейчас
- Динамо - Брюгге. Анонс и прогноз матча Лиги Европы
- Севилья - Боруссия 2:3. Обзор матча, видео голов
- Зидан вызвал в состав Реала своего сына
- Пике и Гризманн поссорились во время матча Барселоны с ПСЖ
- Модель Playboy обвиняет защитника Баварии в доведении его девушки до самоубийства. ФОТО
- Девушка дня. Прелестная подруга вратаря Львова. ФОТО