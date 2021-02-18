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Холанд: Пропустили два мяча, но забили три - вот они нам и помогут

Лига Чемпионов
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Игрок подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Холанд: Пропустили два мяча, но забили три - вот они нам и помогут

фото - Боррусия Дортмунд

Новина українською

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокоментировал победу в первом матче с "Севильей" (3:2) 1/8 финала Лиги чемпионов. 20-летний футболист стал лучшим игроком встречи, оформив дубль и отдав голевую передачу.

"Даже не представляю, с чем это связано: с мотивацией, азартом или чем-нибудь еще, - но в этот вечер мы были больше вовлечены в игру, чем в своих предыдущих матчах. И это хорошо. Нехорошо то, что пропустили два мяча, а вот то, что забили три на выезде, - просто замечательно. Эти голы нам помогут, - сказал Холанд в интервью DAZN.

У нас был хороший план на игру. Эдин (Терзич) нас подготовил: я много с ним общался. Он говорил, что игра будет моей и что свои шансы в атаке я получу. Я все выполнил. Для нас это важная победа.

Нам необходимо быстро восстановиться. У нас впереди на выходных важнейшая игра. Нужно уловить позитивный настрой, поскольку мы должны добиться победы и в следующем матче. Но выиграть в Испании было очень приятно", - отметил он.

Напомним, что в текущем сезоне норвежец во всех турнирах сыграл в 24 матчах, в которых отличился 25 забитыми голами и отдал 7 результативных передач.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Эрлинг Холанд
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Источник:
Goal

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