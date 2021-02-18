Холанд: Пропустили два мяча, но забили три - вот они нам и помогут

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прокоментировал победу в первом матче с "Севильей" (3:2) 1/8 финала Лиги чемпионов. 20-летний футболист стал лучшим игроком встречи, оформив дубль и отдав голевую передачу.

"Даже не представляю, с чем это связано: с мотивацией, азартом или чем-нибудь еще, - но в этот вечер мы были больше вовлечены в игру, чем в своих предыдущих матчах. И это хорошо. Нехорошо то, что пропустили два мяча, а вот то, что забили три на выезде, - просто замечательно. Эти голы нам помогут, - сказал Холанд в интервью DAZN.

У нас был хороший план на игру. Эдин (Терзич) нас подготовил: я много с ним общался. Он говорил, что игра будет моей и что свои шансы в атаке я получу. Я все выполнил. Для нас это важная победа.



Нам необходимо быстро восстановиться. У нас впереди на выходных важнейшая игра. Нужно уловить позитивный настрой, поскольку мы должны добиться победы и в следующем матче. Но выиграть в Испании было очень приятно", - отметил он.