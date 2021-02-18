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Мбаппе и Холанд претендуют на звание футболиста недели в Лиге чемпионов
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Forbes
Пресс-служба УЕФА запустила голосование за лучшего игрока первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе. В список претендентов вошло четыре исполнителя.
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче с "Барселоной" на "Камп Ноу" (1:4).
В активе форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда дубль и результативная передача в поединке с "Севильей" (2:3).
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил в ворота "РБ Лейпциг" (0:2).
Хавбек "Порту" Сержиу Оливейра сильно выделялся во вчерашней встрече с "Ювентусом" (1:2), он уверенно направлял игру своей команды. Он нанес два удара в створ, а 54% его передач были точными.
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