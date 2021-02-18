  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Мбаппе и Холанд претендуют на звание футболиста недели в Лиге чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе и Холанд претендуют на звание футболиста недели в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Новые футбольные гуру

Мбаппе и Холанд претендуют на звание футболиста недели в Лиге чемпионов

Forbes

Новина українською

Пресс-служба УЕФА запустила голосование за лучшего игрока первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе. В список претендентов вошло четыре исполнителя.

Читайте такжеПСЖ хочет выручить за Мбаппе не менее 200 миллионов евро

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче с "Барселоной" на "Камп Ноу" (1:4).

В активе форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда дубль и результативная передача в поединке с "Севильей" (2:3).

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил в ворота "РБ Лейпциг" (0:2).

Хавбек "Порту" Сержиу Оливейра сильно выделялся во вчерашней встрече с "Ювентусом" (1:2), он уверенно направлял игру своей команды. Он нанес два удара в створ, а 54% его передач были точными.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига чемпионов Сержиу Оливейра Килиан Мбаппе Салах Эрлинг Холанд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
UEFA

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...