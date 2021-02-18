Мбаппе и Холанд претендуют на звание футболиста недели в Лиге чемпионов

Пресс-служба УЕФА запустила голосование за лучшего игрока первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов на этой неделе. В список претендентов вошло четыре исполнителя.

Читайте также ПСЖ хочет выручить за Мбаппе не менее 200 миллионов евро

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче с "Барселоной" на "Камп Ноу" (1:4).

В активе форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда дубль и результативная передача в поединке с "Севильей" (2:3).

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах забил в ворота "РБ Лейпциг" (0:2).

Хавбек "Порту" Сержиу Оливейра сильно выделялся во вчерашней встрече с "Ювентусом" (1:2), он уверенно направлял игру своей команды. Он нанес два удара в створ, а 54% его передач были точными.