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"Клубы всегда хотят больше денег". Арсен Венгер – об изменении формата Лиги чемпионов
Француз на связи
Evening Standard
Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем отношении к предложенному новому формату Лиги чемпионов. Слова Венгера приводит Evening Standard и ESPN.
"Скажу просто и честно: клубы всегда хотят больше денег и больше важных значимых матчей, которые точно состоятся. Нужно найти компромисс между увеличением доходов и простотой, турнирами со смыслом. На фоне всего этого СМИ диктуют, что нужно делать. В будущем нас ждет много борьбы, лично мне новый формат ЛЧ не нравится".
Напомним, ходят слухи о том, что УЕФА обновит систему проведения главного клубного европейского турнира – ЛЧ будет проходить по швейцарской системе, а количество участников вырастет с 32 до 36.
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