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"Клубы всегда хотят больше денег". Арсен Венгер – об изменении формата Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
(4 голосов)

Француз на связи

"Клубы всегда хотят больше денег". Арсен Венгер – об изменении формата Лиги чемпионов

Evening Standard

Новина українською

Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем отношении к предложенному новому формату Лиги чемпионов. Слова Венгера приводит Evening Standard и ESPN.

"Скажу просто и честно: клубы всегда хотят больше денег и больше важных значимых матчей, которые точно состоятся. Нужно найти компромисс между увеличением доходов и простотой, турнирами со смыслом. На фоне всего этого СМИ диктуют, что нужно делать. В будущем нас ждет много борьбы, лично мне новый формат ЛЧ не нравится".

Напомним, ходят слухи о том, что УЕФА обновит систему проведения главного клубного европейского турнира – ЛЧ будет проходить по швейцарской системе, а количество участников вырастет с 32 до 36.

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В статье: Арсен Венгер Лига чемпионов
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Источник:
Standard

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Комментарии (3)
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Szalony Chomik (Донецьк)
18.02.2021 в 14:09
Арсен прав
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
18.02.2021 в 13:15
Одного дня європейський футбол накриється мідним тазом і зменшиться до розмірів закритого акціонерного товариства для обраних 15-20 "грандів", яким завжди мало грошей. А клуби на кшталт Аякса, Стяуа, Црвени Звєзди, Динамо К, Шахтаря більше ніколи в житті не стануть переможцями єврокубків, які б талановиті покоління гравців вони б не виростили. Їх туди просто не допустять, бо рилом не вийшли.
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Хиденг (Днепр)
18.02.2021 в 12:43
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