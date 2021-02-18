"Клубы всегда хотят больше денег". Арсен Венгер – об изменении формата Лиги чемпионов

Экс-менеджер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о своем отношении к предложенному новому формату Лиги чемпионов. Слова Венгера приводит Evening Standard и ESPN.

"Скажу просто и честно: клубы всегда хотят больше денег и больше важных значимых матчей, которые точно состоятся. Нужно найти компромисс между увеличением доходов и простотой, турнирами со смыслом. На фоне всего этого СМИ диктуют, что нужно делать. В будущем нас ждет много борьбы, лично мне новый формат ЛЧ не нравится".

Напомним, ходят слухи о том, что УЕФА обновит систему проведения главного клубного европейского турнира – ЛЧ будет проходить по швейцарской системе, а количество участников вырастет с 32 до 36.