"На улице я тебя убью". Мбаппе вспылил на Альбу после просьб Хорди проявить уважение к Десту

Во вторник, 16 февраля, "Барселона" уступила "Пари Сен-Жермен" на "Камп Ноу" со счетом 1:4. По информации Mundo Deportivo, в первом тайме поединка Сержиньо Дест подошел к Килиану Мбаппе, чтобы извиниться за фол в одном из эпизодов.

Француз сказал американцу, чтобы тот его не трогал – к "беседе" подключился партнер Деста, Хорди Альба. Испанец призвал Килиана быть вежливее, ведь Сержиньо просто попросил у Мбаппе прощения, но, как сообщает источник, форвард выпалил в адрес Хорди следующее:

Mbappe is one big joke. After yesterday's game my respect for him has disappeared. this is exactly the player Real Madrid is looking for, someone with such a big ego. Jordi Alba is right. and don't forget that mbappe pushed first. pic.twitter.com/lytc23uZh8