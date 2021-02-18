Акценты. Киллер Мбаппе и другие, или Когда везет везущим

В четырех состоявшихся играх 1/8 финала бросилось в глаза, что все фавориты (на мой взгляд) играли на выезде. При этом тот или иной гандикап перед ответкой обеспечили себе все, кроме "Ювентуса", для которого отыграть один мяч никак не представляется сложной задачей. Средняя результативность составила 3,75 гола за матч.

Лейпциг – Ливерпуль 0:2

Барселона – ПСЖ 1:4

Порту – Ювентус 2:1

Севилья – Боруссия Д 2:3

Зрелищность. Самый смотрибельный матч прошел в Барселоне – полтора десятка реально опасных моментов, две трети из которых могли закончиться взятием ворот, а треть таки-завершилась голами. Зачетной вышла и игра в Севилье.

Поединок "Лейпцига" с "Ливерпулем" был скорее среднего уровня. Ну а в Порту игру откровенно вытащил второй тайм: до перерыва, кроме мяча, забитого сразу после стартового свистка, и вспомнить особо нечего.

Интрига. Ее было совсем немного. Третий гол "Боруссии" еще в концовке первого тайма, как по мне, не оставил сомнений в исходе матча в ее пользу. Как оказалось, второй мяч "Порту" сразу после перерыва тоже фактически обеспечил ему победу: уж слишком вяло выглядел в этот вечер "Юве". В Будапеште все решил первый же гол "Ливерпуля" на 53-й минуте - счет был удвоен уже через пять минут.

И лишь "Барселона" продержалась аж до середины второго тайма, когда ПСЖ впервые вышел вперед. Но, парадоксально, именно она и подверглась в итоге единственному разгрому.

Логика. Наиболее закономерной сочту победу "Боруссии" в один мяч. Если бы совсем по фэн-шую, то 2:1. Но в этой игре реализовывался, в среднем, каждый второй шанс – оттого и много голов. С "Порту" наоборот: считаю, он тоже заслужил победу, но точнее были бы цифры 1:0. Да и душу бы они крепче грели перед Турином.

Ну а успехи остальных победителей могли бы быть и поскромнее. По моим скрупулезным подсчетам (три момента к одному голу), ПСЖ забил один "лишний" мяч, а "Ливерпуль", в лучшем случае, "наиграл" на +1. Никого ни в чем не убеждаю, просто исхожу из элементарной логики, основанной на элементарной арифметике. И отслеживаю, насколько она сходится с футболом.

Судейство. Вроде бы ни одной серьезной ошибки. И считанные обращения к ВАР. Лично меня заинтересовал пенальти в ворота ПСЖ. Уж больно он напомнил "не пенальти" в ворота "Колоса" в последнем туре УПЛ.

Напрягаю профи Юстаса, и вот его ответ: "Без вопросов, последний повтор показал зацеп за ногу. Формально эти моменты очень похожи, но защитник "Колоса" стоял практически, движения в сторону почти не было. Только так могу объяснить".

Везение. Более всего Фортуна благоволила "Ливерпулю". Уже на 6-й минуте стойка его ворот спасла от пропущенного мяча после удара Ольмо. А первый гол был забит с очевидного невольного паса соперника. (При сильном желании, можно прибавить сюда и второй. Но, как по мне, тут было не столько везение, сколько ошибка + невезение соперника.)

"Порту" открыл счет в самом дебюте встречи похожим образом – после "автопаса" от Бентанкура. А вот в Севилье на 7-й минуте случайный рикошет здорово помог хозяевам поля повести в счете, но зато на 73-й, при 1:3, штанга не позволила забить Родригесу второй мяч.

И лишь в Барселоне обошлось без везения.

Личности. Однозначный №1 – Киллер Мбаппе (ПСЖ). Дело даже не в хет-трике, а в семи участиях в ярчайших эпизодах игры. Чтобы вы понимали, больше ни у кого из игроков всех восьми команд не наберется и четырех. А с учетом эффективности участия, в тройку включил бы Холанда (Боруссия) с его дублем, а также Паредеса (ПСЖ), участвовавшего в двух последних голах.

Вратари особо не феерили. А трижды сэйванувший по-взрослому Тер Штеген (и это максимум, ребята) при этом четырежды пропустил. Как-то так.

(Не удержусь. Для жертв виртуальной игры "Месси против Роналду". У первого было три участия в моментах в течение десяти минут. В том числе, пас на де Йонга, заработавшего пенальти, и сам реализованный 11-метровый. У второго – одно участие: пас на Кьезу на 71-й минуте. Впрочем, говорят, вы уже не в тренде: нынче акценты смещаются в пользу тех же Мбаппе и Холанда).

Симпатии. У меня вне конкуренции ПСЖ. Затем понравилась "Боруссия". Разочаровал больше всех "Ювентус". Критерий? Лишь два голевых момента за игру – в последней четверти матча, после 0:2. "Барселона"? А кто сказал, что нужно было ожидать большего в этот вечер? Во всяком случае, не я.

Прогнозы. По-легкому вангую проход всех четырех фаворитов. Не суть важно, при каких результатах и счете. А если ошибусь, рекомендую еще раз прочесть название рубрики: про-гно-зы. Не более. Ждем второй части Марлезонского балета…