Мбаппе унижал Месси и вдохновлял Холанда, пока Роналду мирно дремал. Аудиомнение #69

Обсуждаем следующие поединки: "Барселона" – "ПСЖ" (1:4), "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" (0:2), "Порту" – "Ювентус" (2:1), "Севилья" – "Боруссия Д" (2:3). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

С каким счетом сгорела бы "Барселона", выйди на поле Неймар? Яркая улыбка Кумана, влияние легендарного "прессинга" Месси на каталонцев, топ-класс Мбаппе и Холанда, дирижер Паредес. Детский сад Нагельсманна, "Ливерпуль" скачет на костылях, внимательный и прилежный "Порту", провальные дебюты "Ювентуса" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:40 – "Барселона": ошибки Кумана, баланс на флангах каталонцев, Тер Штеген как спаситель, защитник Гризманн, бестолковый Дембеле, неправильный Де Йонг и ненужный Лео;

06:50 – Комплементарный отрезок для "Пари Сен-Жермен" и Килиана Мбаппе, непослушный, но талантливый Мойзе Кин;

12:34 – "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль": преимущество выездных голов как анахронизм, почему "быки" сами со всем виноваты, но все еще имеют шансы на проход в четвертьфинал;

17:10 – "Порту" – "Ювентус": интересный прессинг "драконов", принципы Пирло не оправдывают Бентанкура, Андреа рискует потерять работу;

20:19 – "Севилья" – "Боруссия Д": безграничный потенциал "шмелей", подход Лопетеги и чем Холанд круче Мбаппе, ценник Санчо;

23:44 – Не попадайте в офсайд!