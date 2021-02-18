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Мбаппе унижал Месси и вдохновлял Холанда, пока Роналду мирно дремал. Аудиомнение #69
По следам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов
Аудиомнение
Обсуждаем следующие поединки: "Барселона" – "ПСЖ" (1:4), "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" (0:2), "Порту" – "Ювентус" (2:1), "Севилья" – "Боруссия Д" (2:3). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".
С каким счетом сгорела бы "Барселона", выйди на поле Неймар? Яркая улыбка Кумана, влияние легендарного "прессинга" Месси на каталонцев, топ-класс Мбаппе и Холанда, дирижер Паредес. Детский сад Нагельсманна, "Ливерпуль" скачет на костылях, внимательный и прилежный "Порту", провальные дебюты "Ювентуса" – еще больше мыслей внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:40 – "Барселона": ошибки Кумана, баланс на флангах каталонцев, Тер Штеген как спаситель, защитник Гризманн, бестолковый Дембеле, неправильный Де Йонг и ненужный Лео;
06:50 – Комплементарный отрезок для "Пари Сен-Жермен" и Килиана Мбаппе, непослушный, но талантливый Мойзе Кин;
12:34 – "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль": преимущество выездных голов как анахронизм, почему "быки" сами со всем виноваты, но все еще имеют шансы на проход в четвертьфинал;
17:10 – "Порту" – "Ювентус": интересный прессинг "драконов", принципы Пирло не оправдывают Бентанкура, Андреа рискует потерять работу;
20:19 – "Севилья" – "Боруссия Д": безграничный потенциал "шмелей", подход Лопетеги и чем Холанд круче Мбаппе, ценник Санчо;
23:44 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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