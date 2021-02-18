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Мбаппе унижал Месси и вдохновлял Холанда, пока Роналду мирно дремал. Аудиомнение #69

Лига Чемпионов
(4 голосов)

По следам первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов

Мбаппе унижал Месси и вдохновлял Холанда, пока Роналду мирно дремал. Аудиомнение #69

Аудиомнение

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Барселона" – "ПСЖ" (1:4), "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль" (0:2), "Порту" – "Ювентус" (2:1), "Севилья" – "Боруссия Д" (2:3). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь. Также как всегда рекомендуем ознакомиться с еще двумя подкастами сайта UA-Футбол – "Халат Милевского" и "Дубль-ВЭ".

Читайте такжеБарселона - ПСЖ 1:4. Обзор матча, видео голов
Читайте такжеРБ Лейпциг – Ливерпуль 0:2. Видео голов и обзор матча
Читайте такжеПорту – Ювентус 2:1. Видео голов и обзор матча
Читайте такжеСевилья - Боруссия 2:3. Обзор матча, видео голов

С каким счетом сгорела бы "Барселона", выйди на поле Неймар? Яркая улыбка Кумана, влияние легендарного "прессинга" Месси на каталонцев, топ-класс Мбаппе и Холанда, дирижер Паредес. Детский сад Нагельсманна, "Ливерпуль" скачет на костылях, внимательный и прилежный "Порту", провальные дебюты "Ювентуса" – еще больше мыслей внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:40 – "Барселона": ошибки Кумана, баланс на флангах каталонцев, Тер Штеген как спаситель, защитник Гризманн, бестолковый Дембеле, неправильный Де Йонг и ненужный Лео;

06:50 – Комплементарный отрезок для "Пари Сен-Жермен" и Килиана Мбаппе, непослушный, но талантливый Мойзе Кин;

12:34 – "РБ Лейпциг" – "Ливерпуль": преимущество выездных голов как анахронизм, почему "быки" сами со всем виноваты, но все еще имеют шансы на проход в четвертьфинал;

17:10 – "Порту" – "Ювентус": интересный прессинг "драконов", принципы Пирло не оправдывают Бентанкура, Андреа рискует потерять работу;

20:19 – "Севилья" – "Боруссия Д": безграничный потенциал "шмелей", подход Лопетеги и чем Холанд круче Мбаппе, ценник Санчо;

23:44 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Лионель Месси Криштиану Роналду Андреа Пирло Ювентус (Турин) Неймар Лига чемпионов Кейлор Навас Рональд Куман Антуан Гризманн Барселона Маурисио Почеттино Ливерпуль Севилья Порту Леандро Паредес Сержиу Консейсау Марсель Забитцер Лига Чемпионов УЕФА РБ Лейпциг Пари Сен-Жермен (Париж) Юлиан Нагельсманн Усман Дембеле Родриго Бентанкур Килиан Мбаппе Дайо Упамекано Френки де Йонг Озан Кабак Эрлинг Холанд Подкаст Аудиомнение
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