Костакурта радуется за Холанда и Мбаппе, но ему грустно из-за игрока Севильи

Бывший итальянский футболист, экс-игрок "Милана" Алессандро Костакурта поделился мнением об игре нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в недавних матчах Лиги чемпионов.

В Лиге чемпионов Холанд забил 18 голов в 13 матчах, а за Боруссию у него 43 мяча в 40 играх. Холанд играл против одного из лучших молодых защитников Европы - Жюля Кунде. Эрлинг просто не заметил его. И это пугает. Если он так играет против лучших из молодежи...

Вчера - Мбаппе, сегодня - Холанд. Думаю, нас ждут еще 10-15 лет веселья, - цитирует Football Italia.