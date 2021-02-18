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Костакурта радуется за Холанда и Мбаппе, но ему грустно из-за игрока Севильи
Резюме по итогам недели ЛЧ
Бывший итальянский футболист, экс-игрок "Милана" Алессандро Костакурта поделился мнением об игре нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе и форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в недавних матчах Лиги чемпионов.
В Лиге чемпионов Холанд забил 18 голов в 13 матчах, а за Боруссию у него 43 мяча в 40 играх. Холанд играл против одного из лучших молодых защитников Европы - Жюля Кунде. Эрлинг просто не заметил его. И это пугает. Если он так играет против лучших из молодежи...
Вчера - Мбаппе, сегодня - Холанд. Думаю, нас ждут еще 10-15 лет веселья, - цитирует Football Italia.
Мбаппе сделал хет-трик на «Камп Ноу» в матче между «ПСЖ» и «Барселоной» (4:1) в 1/8 финала Лиги чемпионов. Холанд оформил дубль и сделал голевую передачу в матче против «Севильи» (3:2) в гостях.
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