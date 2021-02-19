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Шесть игроков Ливерпуля, Мбаппе и Холанд: УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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Какая-то не слишком внятная команда вышла

Шесть игроков Ливерпуля, Мбаппе и Холанд: УЕФА назвал команду недели Лиги чемпионов

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Пресс-служба УЕФА назвала команду недели по итогам первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов – матчи прошли 16 и 17 февраля.

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Во вторник "Пари Сен-Жермен" разбил "Барселону" на "Камп Ноу" (1:4), "Ливерпуль" обыграл в гостях "РБ Лейпциг" (0:2). В среду "Боруссия Д" одолела "Севилью" со счетом 2:3, "Порту" сенсационно победил "Ювентус" (2:1). Команда недели выглядит следующим образом:

Алиссон – Трент Александер-Арнольд, Озан Кабак, Эндрю Робертсон (все – "Ливерпуль") – Махмуд Дахуд ("Боруссия Д") – Федерико Кьеза ("Ювентус"), Сусо ("Севилья"), Мохамед Салах, Садио Мане (оба – "Ливерпуль") – Килиан Мбаппе ("Пари Сен-Жермен"), Эрлинг Холанд ("Боруссия Д").

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В статье: Лига чемпионов
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