  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. "Поздоровались и попрощались". Почеттино ответил на вопрос о будущем Месси
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Поздоровались и попрощались". Почеттино ответил на вопрос о будущем Месси

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Маурисио больше обсуждал с журналистами Мбаппе

"Поздоровались и попрощались". Почеттино ответил на вопрос о будущем Месси

headtopics

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал будущее форварда своей команды Килиана Мбаппе и ответил на вопрос по поводу капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует аргентинского специалиста Marca.

"Пари Сен-Жермен" может дать Килиану Мбаппе все необходимое для счастья. Думаю, его будущее скоро прояснится. Лионель Месси? Мы просто поздоровались и попрощались. Мы не говорили о его будущем".

Напомним, во вторник, 16 февраля, "Барселона" на "Камп Ноу" уступила "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:4. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, Лионель Месси отличился с пенальти. Еще один гол провел Мойзе Кин.

Читайте такжеМбаппе унижал Месси и вдохновлял Холанда, пока Роналду мирно дремал. Аудиомнение #69

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...