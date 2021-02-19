"Поздоровались и попрощались". Почеттино ответил на вопрос о будущем Месси

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал будущее форварда своей команды Килиана Мбаппе и ответил на вопрос по поводу капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует аргентинского специалиста Marca.

"Пари Сен-Жермен" может дать Килиану Мбаппе все необходимое для счастья. Думаю, его будущее скоро прояснится. Лионель Месси? Мы просто поздоровались и попрощались. Мы не говорили о его будущем".

Напомним, во вторник, 16 февраля, "Барселона" на "Камп Ноу" уступила "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:4. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, Лионель Месси отличился с пенальти. Еще один гол провел Мойзе Кин.