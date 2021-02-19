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"Поздоровались и попрощались". Почеттино ответил на вопрос о будущем Месси
Маурисио больше обсуждал с журналистами Мбаппе
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Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино прокомментировал будущее форварда своей команды Килиана Мбаппе и ответил на вопрос по поводу капитана "Барселоны" Лионеля Месси. Цитирует аргентинского специалиста Marca.
"Пари Сен-Жермен" может дать Килиану Мбаппе все необходимое для счастья. Думаю, его будущее скоро прояснится. Лионель Месси? Мы просто поздоровались и попрощались. Мы не говорили о его будущем".
Напомним, во вторник, 16 февраля, "Барселона" на "Камп Ноу" уступила "Пари Сен-Жермен" со счетом 1:4. Хет-трик оформил Килиан Мбаппе, Лионель Месси отличился с пенальти. Еще один гол провел Мойзе Кин.
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