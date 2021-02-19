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Мбаппе - игрок недели в Лиге чемпионов
Футболист провел отличный матч
Sky Sports
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе стал лучшим футболистом игровой недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.
В голосовании по итогам первой половины матчей первого раунда 1/8 финала главного еврокубка 22-летний француз опередил Эрлинга Холанда ("Боруссия" Дортмунд), Мохамеда Салаха ("Ливерпуль") и Сержиу Оливейру ("Порту").
Напомним, Мбаппе стал главным героем матча "Барселона" — "ПСЖ". Сине-гранатовые открыли счёт благодаря голу форварда Лионеля Месси с пенальти, однако парижане довели встречу до волевой победы, а Килиан оформил хет-трик, забив все три мяча с игры.
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