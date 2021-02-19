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Интер - Продэксим: видео трансляция матча Лиги чемпионов по футзалу

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Интер - Продэксим: видео трансляция матча Лиги чемпионов по футзалу

Фото - МФК Продэксим

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Лига чемпионов УЕФА по футзалу. 1/8 финала. Стадия из одного матча
19 февраля. Испания. Торрехон-де-Ардос. Арена: "Пабельон Хорхе Гарбахоса". Начало в 20:00
"Интер Мовистар" (Торрехон-де-Ардос, Испания) - "Продэксим" (Херсон, Украина)

Чемпион Украины сразится с грандом европейского футзала за выход в Финал восьми чемпионской лиги. Все стадии текущего розыгрыша ЛЧ состоят из одного матча, поэтому победитель противостояния отправится в четвертьфинал. Херсонская команда считается андердогом противостояния, но способна дать бой титулованному оппоненту. Будет интересно сравнить нынешний уровень клубного футзала в Украине и Испании сквозь призму этого поединка.

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В статье: Интер Мовистар (Испания) Продэксим (Херсон) Лига чемпионов по футзалу
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