Продэксим в сумасшедшем матче уступает Интеру и вылетает из ЛЧ

Херсонский "Продэксим" покинул Лигу чемпионов, уступив на стадии 1/8 финала одному из главных грандов европейского футзала, "Интеру".

"Мельники" очень активно начали этот поединок, и испанцы приняли такие условия игры. Но постепенно чемпион Украины стал выдыхаться, отдав инициативу "Интеру". И тот один из своих немногих моментов реализовал: Сальдисе с пятачка перед рамкой головой замкнул подачу с углового.

У херсонцев до и после гола было два шикарных шанса с участием лидера команды, Рониньо. Бразилец дважды отбирал мяч на чужой половине площадки, в первом случае - не попал в створ под острым углом, когда голкипер уже был отыгран, а во втором - раскачал уже защитника и перед стражем ворот пробил в каркас.

Во втором тайме игра "Продэксима" стала уже более сумбурной: ясно, что хотелось побыстрее отыграться, но это только привело к увеличению моментов у ворот Кирилла Цыпуна. Скорее "Интер" должен был забивать второй, чем "Продэксим" первый. Лучший шанс хозяев - выход Сальдисе один на один, который игрок "Интера" не реализовал.

Неясно, что могло спасти херсонцев. Но внезапно Рониньо вновь перехватил мяч на своей половине и разогнал контратаку два в одного, которую завершил Зварич. Однако практически в следующей же атаке тот, кто принёс нам ничейный результат, Рониньо, ошибся при обработке мяча, подарив Борхе выход один на один и второй гол. "Продэксим" тут же пошёл вперёд с пятым полевым, но для второго гола понадобились усилия одного Шотурмы: лучший бомбардир текущей ЛЧ с аута простреливал в центр площадки, а мяч рикошетом от Полы залетел в сетку испанских ворот.

Нервная игра шла атака на атаку. Удача могла повернуться лицом к обеим командам. Но время плавно приближалось к финальной сирене, а на табло держались две двойки.

До финальной сирены оставалось менее ста секунд. Наставник херсонцев Андре Броканелло решил пойти вперёд с пятым полевым и вместо того, чтобы довести атаку до удара, Шотурма обрезался и подарил Сесильо возможность забить в пустые ворота. А после этого голкипер хозяев Хесус Гарсия отправил снаряд ещё раз в пустую херсонскую рамку.

Единственный представитель Украины в футзальной ЛЧ покидает турнир, остановившись в шаге от "Финала восьми". Ещё ниразу в истории украинского футзала наши команды не выходили в финальную пульку: ранее это был Финал четырёх, но в текущем сезоне из-за COVID-19 расширили до восьми команд.

Лига чемпионов УЕФА по футзалу. 1/8 финала. Стадия из одного матча

19 февраля. Испания. Торрехон-де-Ардос. Арена: "Пабельон Хорхе Гарбахоса"

"Интер Мовистар" (Торрехон-де-Ардос, Испания) - "Продэксим" (Херсон, Украина) 4:2

Голы: Сальдисе 16, Борха 33, Сесильо 39, Хесус Гарсия 40 - Зварич 31, Пола 33 (авт.)