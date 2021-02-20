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Лига Чемпионов по футзалу. Интер – Продэксим 4:2. Обзор матча
Херсонский клуб достойно покинул турнир
АФУ
Предоставляем вашему вниманию обзор матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футзалу, в котором херсонский "Продэксим" уступил испанскому "Интер Мовистар".
Таким образом украинский клуб покинул турнир, так как на этой стадии не предусмотрены ответные поединки.
Лига чемпионов УЕФА по футзалу. 1/8 финала
19 февраля. Испания. Торрехон-де-Ардос.
Арена: "Пабельон Хорхе Гарбахоса"
"Интер Мовистар" (Торрехон-де-Ардос, Испания) - "Продэксим" (Херсон, Украина) 4:2
Голы: Сальдисе 16, Борха 33, Сесильо 39, Хесус Гарсия 40 - Зварич 31, Пола 33 (авт.)
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