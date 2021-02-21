Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер обороны Атлетико рискует пропустить матч против Челси
Хосе Хименес травмировался в субботней игре
Защитник "Атлетико" Хосе Хименес получил травму в матче чемпионата Испании с "Леванте" (0:2).
Уругваец был заменен на 54-й минуте из-за мышечного повреждения. О сроках восстановления станет известно после дополнительного обследования.
Отметим, что перед этим туром Хосе Мария не тренировался 5 дней из-за мышечных проблем, но всё равно был форсировано возвращён на поле в субботу.
Таким образом, Хименес может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси", который состоится уже во вторник, 23 февраля.
Популярное сейчас
- Джокович – Медведев. Главные истории финала Australian Open
- Десна подтвердила трансфер Сухоцкого, Очигава нашел новый клуб. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Десна - Динамо: где и когда смотреть онлайн трансляцию матча
- Мбаппе повторил достижение Андрея Шевченко
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО
- Влада Седан: Я не интересна журналам типа Playboy, у меня все жиденькое и малогабаритное