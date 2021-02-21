Лидер обороны Атлетико рискует пропустить матч против Челси

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес получил травму в матче чемпионата Испании с "Леванте" (0:2).

Уругваец был заменен на 54-й минуте из-за мышечного повреждения. О сроках восстановления станет известно после дополнительного обследования.

Отметим, что перед этим туром Хосе Мария не тренировался 5 дней из-за мышечных проблем, но всё равно был форсировано возвращён на поле в субботу.

Таким образом, Хименес может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси", который состоится уже во вторник, 23 февраля.