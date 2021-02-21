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Лидер обороны Атлетико рискует пропустить матч против Челси

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Хосе Хименес травмировался в субботней игре

Лидер обороны Атлетико рискует пропустить матч против Челси

Новина українською

Защитник "Атлетико" Хосе Хименес получил травму в матче чемпионата Испании с "Леванте" (0:2).

Уругваец был заменен на 54-й минуте из-за мышечного повреждения. О сроках восстановления станет известно после дополнительного обследования.

Отметим, что перед этим туром Хосе Мария не тренировался 5 дней из-за мышечных проблем, но всё равно был форсировано возвращён на поле в субботу.

Таким образом, Хименес может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против "Челси", который состоится уже во вторник, 23 февраля.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Хосе Хименес
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Комментарии (1)
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Red_Cat (Салоники)
21.02.2021 в 10:11
печальная новость. челси нужно давить однозначно.
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