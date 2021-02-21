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Брих обслужит матч Атлетико – Челси

Лига Чемпионов
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Стали известны судейские назначения на вторник

Брих обслужит матч Атлетико – Челси

Новина українською

Стали известны судейские бригады, которые будут работать на первых матчах 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — "Атлетико" — "Челси" и "Лацио" — "Бавария", сообщается на официальном сайте УЕФА.

Встречу мадридцев с лондонцами обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Брихом. В бригаду войдут ассистенты Марк Борш и Штефан Лупп. За VAR будет отвечать Марко Фритц. Резервный рефери — Кристиан Дингерт.

Матч "Лацио" — "Бавария" обслужит израильская бригада судей во главе с Орелем Гринфельдом. Ассистенты арбитра — Рой Хассан и Идан Яркони. За VAR будет отвечать испанец Хуан Мартинес. Резервный рефери — Галь Лейбовиц.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Феликс Брих Челси (Лондон)
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