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Иммобиле увидел выдающуюся черту Роберта Левандовского
Почему он лучший
Нападающий итальянского "Лацио" Чиро Иммобиле накануне матча с немецкой "Баварией" в Лиге чемпионов поделился мнением об игре польского форварда мюнхенцев Роберта Левандовского.
Что мне больше всего нравится в Левандовски, так это то, что он никогда не бывает полностью доволен.
Ежегодно он хочет прибавлять и брать новую планку, даже когда он уже вышел на уровень выдающегося игрока. Он всесторонний нападающий. На мой взгляд, он лучший "9" в мире, так что нам нужно быть внимательными.
Невероятно то, что я опередил его в борьбе за "Золотую бутсу". Я очень рад, что соревнуюсь с такими игроками, как он и Криштиану Роналду, - цитирует Чиро сайт УЕФА.
Поединок 1/8 Лиги чемпионов "Лацио" - "Бавария" состоится 23 февраля. Начало - в 22:00 по Киеву.
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