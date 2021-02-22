Иммобиле увидел выдающуюся черту Роберта Левандовского

Нападающий итальянского "Лацио" Чиро Иммобиле накануне матча с немецкой "Баварией" в Лиге чемпионов поделился мнением об игре польского форварда мюнхенцев Роберта Левандовского.

Что мне больше всего нравится в Левандовски, так это то, что он никогда не бывает полностью доволен.

Ежегодно он хочет прибавлять и брать новую планку, даже когда он уже вышел на уровень выдающегося игрока. Он всесторонний нападающий. На мой взгляд, он лучший "9" в мире, так что нам нужно быть внимательными.

Невероятно то, что я опередил его в борьбе за "Золотую бутсу". Я очень рад, что соревнуюсь с такими игроками, как он и Криштиану Роналду, - цитирует Чиро сайт УЕФА.