От Кики до Короля: как ПСЖ потерял Комана, но ничему не научился

Мало кто знает, что Кингсли Коман получил свое имя в честь героя ужасной истории, в которой замешаны наши соотечественники.

В 1992 году украинский экипаж судна "Мак Руби", выполнявшего рейс из Ганы во Францию, расстрелял и сбросил в море семерых африканцев-нелегалов. Еще одному - Кингсли Офусу - удалось спрятаться, и по прибытии в Гавр он рассказал все полиции. Капитан корабля Ильницкий и старпом Артеменко получили пожизненные заключения.

Позже по мотивам этой истории Голливуд снял триллер "Смертельный рейс". Возможно, однажды кино снимут и про Комана - только гораздо более веселое и с хеппи-эндом.

Травм у Кингсли, правда, многовато для 24 лет. Медики не скрывают, что рецидивы будут преследовать его и дальше, но пока вингер справляется. В текущем сезоне у него 1708 минут, 6 голов и 11 ассистов за "Баварию" во всех турнирах. Это лучшие показатели Комана на конец февраля за шесть лет в Мюнхене.

Кингсли Офусу и его история

Германия стала для Кингсли вторым домом после того, как в родном Париже ему предпочли импортных суперзвезд. Философия "ПСЖ" не предусматривала развития парня из академии, нуждавшегося во времени и праве на ошибку. Да и сейчас не предусматривает.

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Комана не ценили с самого начала. В первый же год в школе "ПСЖ" он забил 48 голов и отдал 21 голевую передачу, но его едва не отчислили. Тренер Ив Жерго ради "Кики" пошел на конфликт с боссами, которых не устраивало, что парень проживал слишком удаленно.

"Я сказал всем, что если мы выкинем Кингсли, то через год с нас будет смеяться вся Франция и даже вся Европа. Так что я чуть ли не силой взял бланк заявления на вступление, хотя руководство до последнего выступало против".

Слова Жерго стали пророческими - над "ПСЖ" действительно посмеялись, но намного позже. В 2020 году Кингсли Коман забил победный гол в финале Лиги чемпионов, принеся главный трофей европейского футбола "Баварии". В решающем матче он затмил лидеров парижан Мбаппе и Неймара, за которых клуб уплатил 400 млн евро. Коман же достался "ПСЖ" совершенно бесплатно. Возможно, поэтому ему не хватило внимания.

Кингсли в детстве (по центре в верхнем ряду)

Кингсли с 15 лет вызывался в юношеские сборные Франции и солировал в парижской молодежке. 17 февраля 2013-го Карло Анчелотти даже сделал "Кики" самым юным игроком, когда-либо надевавшим футболку "ПСЖ". Коману было 16 лет, 8 месяцев и 4 дня, когда ему доверили 5 минут в матче против "Сошо".

Он обязан был стать легендой клуба, но сегодня, в 2021 году, в "ПСЖ" от Комана не осталось и следа. Не хватило какой-то мелочи - победы или яркого гола, чтобы все сложилось иначе. А так молодежка "ПСЖ" начала десятых проиграла по пенальти полуфинал Кубка Гамбарделлы "Седану", затем в серии 11-метровых вылетела от "Барсы" в четвертьфинале Юношеской лиги УЕФА, и в клубе их списали.

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Выстоять получилось лишь у Преснеля Кимпембе, лучшего друга Комана. В 14 лет они жили на сборах в двуместном номере. По словам Кингсли, он занимался готовкой, а Преснель - уборкой. С тех пор у обоих появились семьи и щедрые контракты, но они и дальше тусят вместе на каникулах. Даже в финале ЛЧ Коман ни разу не обыграл друга, вдоволь поиздевавшись над Тило Керером. Совпадение?

Молодежка "ПСЖ" осенью 2013- го. На видео Меньян, Кимпембе, Огюстен и другие

Остальным из той молодежки пришлось сложнее. Мика Меньяна задвинули в дубль, откуда он сбежал в "Лилль" и сейчас вызывается в сборную Франции. Жан-Кевин Огюстен пересидел без игровой практики, после чего сломался и даже в "Лейпциге" не вернул себя прежнего. Эрвен Онженда оказался бездарью. Жордан Дьякизе скончался в 24 года от сердечного приступа.

Ну а за Кингсли Комана уже в 2014-м боролись лучшие клубы мира. Странно, что тренер "ПСЖ" Лоран Блан этого не замечал. В основе он видел возрастного Эсекьеля Лавесси и новичка Лукаса Моуру. Коман же не проходил даже в запас, уступая место на лавке Жереми Менезу.

В итоге за весь чемпионат-2013/14 Кингсли вышел на поле два раза, и только тогда в Париже вспомнили, что с ним пора подписывать профессиональный контракт. Тут-то и возникли трудности.

"Есть проблемы с контрактными условиями. Договор составлен так, что он не может уйти в другой французский клуб, но имеет право уехать за границу. Итальянцы ведут себя хитро. Они видят, что мы сейчас в слабой позиции", - пролепетал Блан в конце сезона.

К тому времени боссы "ПСЖ" уже узнали, что целых три месяца из дома родителей Комана - Кристиана и Кати - не вылезал спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи. Он убедил семью в том, что в Париже у Кингсли не будет шансов; что шейхи думают только о готовых суперзвездах и плевать хотели на парней из окраины. После такой обработки Коман даже не вступил в переговоры с родным клубом.

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"Французские игроки писали историю "Ювентуса". Некоторые из них были невероятны. И я задал себя вопрос: почему бы не пойти по их стопам? Меня также хотели "Ливерпуль", "Арсенал", "Бавария", "Байер", "Бордо". Я много думал о жирондинцах, говорил с Вилли Саньолем. Но они опоздали, "Юве" уже засел у меня в голове".

Эти слова Комана - высшая награда Паратичи. Он преподнес молодому парню истории Трезеге, Дешама, Зидана и Платини так эффектно, что тот решился покинуть дом в 18 лет.

"Ювентус" в то время вообще идеально работал на рынке, пачками собирая элитных свободных агентов, вроде Погба, Пирло, Эвра, Дани Алвеса. Одни приносили клубу трофеи, другие деньги. Некоторые и то, и другое.

Коман, как оказалось, принес деньги. Заманивая парня в Турин, Паратичи забыл рассказать, что команда играет по схеме 3-5-2, и место для инвертированного вингера в ней не предусмотрено. Да, Кингсли, выходил на поле намного чаще, чем в Париже; даже забил шикарный дебютный гол в Кубке Италии. Но он же оказался для него и последним в "Юве".

Летом 2015-го у Комана зазвонил телефон. Неизвестный представился Пепом Гвардиолой и был максимально краток:

"Привет, Кингсли! Я много слежу за тобой и уверен, что ты - один из самых интересных талантов европейского футбола. Я вижу тебя в основе "Баварии" - у меня есть тактические решения, которые бы помогли тебе раскрыться".

Узнав о звонке, "Ювентус" совершил "большую ошибку", как позже скажет Фабио Капелло. Клуб отпустил Комана в двухлетнюю аренду за 7 млн, а потом и вовсе продал за 21. С тех пор "Бавария" выиграет абсолютно все сезоны Бундеслиги, а в 2020-м еще и поднимет над головой Кубок чемпионов.

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Интересный факт - в свои 24 Коман выиграл уже 22 трофея. Конечно, дело не только в нем. Из-за травм Кингсли много пропускает и не тянет на лидера. Для топ-команды он, скорее, идеальное дополнение.

У воспитанника "ПСЖ" бешенная скорость, изящный дриблинг, он умеет забивать, а в текущем сезоне еще и раскрылся как ассистент. Из минусов только травмы и игра головой. Забавно, что именно со второго этажа он забил в финале ЛЧ.

A seulement 2⃣4⃣ ans, Kingsley Coman a soulevé hier le 2⃣0⃣ème trophée de sa carrière ! pic.twitter.com/22DvDI1W5s — beIN SPORTS (@beinsports_FR) August 24, 2020

"За день до игры мы тренировали удары головой, и я не попал ни разу. Парни всегда смеются надо мной. Я плох при подачах и, пробивая, постоянно закрываю глаза", - рассказывает француз. Теперь его в Мюнхене прозывают уже не "Кики", а "Король". Один удар навсегда изменил его статус.

А вот "ПСЖ", похоже, не изменит уже ничего. Шейхи показательно безразличны к продуктам собственной академии. Уход Комана положил начало тенденции, которой не видно конца и края. Например, полгода назад защитник Танги Куасси после дубля в Лиге 1 не подписал с Парижем профессиональный контракт и сбежал в "Баварию".

Ранее "ПСЖ" не смог (не захотел?) удержать Мика Меньяна, Жонатана Иконе, Кристофера Нкунку, Мусу Диаби, Дан-Акселя Загаду, Одсона Эдуара, Адриена Рабьо. Это только те, кто уже проявил себя на международной арене.

На "тот самый" финал Лиги чемпионов "Бавария" заявила столько же французов, сколько и "ПСЖ", и один из них принес ей победу. Вот где собака зарыта.

А вы и дальше торгуйте своего Месси за 100500 миллионов.