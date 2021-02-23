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Лацио - Бавария: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
Лацио – Бавария: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 23 февраля ⋊ Лига чемпионов на UA-Футбол
https://twitter.com/FCBayern
В групповом раунде ЛЧ “Лацио” набрал четыре очка из шести возможных в матчах с вице-чемпионом Германии “Боруссией” Дортмунд. На “Стадио Олимпико” римский клуб выиграл 3:1, а в гостях сыграл вничью 1:1. Теперь “Лацио” предстоит встреча с лучшей командой Бундеслиги и победителем Лиги чемпионов-2020 “Баварией”. Сможет ли команда Симоне Индзаги навязать “Рекордмайстеру” свою игру? Кто забьет больше: Чиро Иммобиле или Роберт Левандовский?
Первый матч 1/8 Лиги чемпионов между “Лацио” и “Баварией” состоится во вторник, 23 февраля. Начало игры в 22:00. Телетрансляция поединка состоится на телеканале Футбол 2.
В интернете матч "Лацио" – “Бавария” будет доступен на платформах Воля TV, MEGOGO, Київстар ТБ, Vodafone TV и OLL.TV.
В Германии матч “Лацио” – “Бавария” можно будет посмотреть с помощью сервисов Sky Ticket, Blue Sport, Sky Sport 1/HD, Sky Sport 2/HD, Sky Go, в Италии – NOW TV, Canale 5, Sky Sport Uno, SKY Go Italia, Sky Sport 252.
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