Аталанта – Реал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов

Журналисты UA-Футбол прокомментируют первый поединок 1/8 финала главного клубного европейского турнира между "Аталантой" из Бергамо и мадридским "Реалом".

Азар, Бензема, Вальверде, Карвахаль, Марсело, Милитао, Одриосола, Рамос и Родриго – 9 футболистов, которые не приедут на Апеннины. Лазарет "Королевы провинциалов" полностью пуст, команда Гасперини подходит к приему "Реала" в хорошем настроении после победы над "Наполи". Смогут ли гости отбиться? Или же у Зидана есть туз в рукаве? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в среду, 24 февраля – в 21:55 по киевскому времени.