Об инвестициях и испытаниях: Тухель и Симеоне поделились ожиданиями от матча Атлетико – Челси

Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал готовность своей команды к встрече с мадридским "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне также высказался о настрое своих подопечных. Цитирует наставников пресс-служба УЕФА. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

"Это большое испытание. "Атлетико" – опытная команда с опытным тренером. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать свои лучшие качества в этом поединке. Каждый будет играть в свой футбол. Я жду настоящий бой с сильным ментально соперником, мы должны извлечь опыт", – отметил немец.