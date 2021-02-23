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Об инвестициях и испытаниях: Тухель и Симеоне поделились ожиданиями от матча Атлетико – Челси
Томас и Диего на связи
4-4-2
Менеджер лондонского "Челси" Томас Тухель прокомментировал готовность своей команды к встрече с мадридским "Атлетико" в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Главный тренер "матрасников" Диего Симеоне также высказался о настрое своих подопечных. Цитирует наставников пресс-служба УЕФА. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
"Это большое испытание. "Атлетико" – опытная команда с опытным тренером. Надеюсь, мы сможем продемонстрировать свои лучшие качества в этом поединке. Каждый будет играть в свой футбол. Я жду настоящий бой с сильным ментально соперником, мы должны извлечь опыт", – отметил немец.
"Челси" сильно изменился под руководством Томаса Тухеля, он подталкивает команду к качественному уровню. Мощный соперник с классными футболистами, они инвестировали очень хорошие деньги. Уровень трех их вратарей демонстрирует потенциал команды, нападающие "Челси" могли бы выступать за любую команду Европы. Суарес не забивает в гостях в ЛЧ? Вернемся к этому вопросу в Лондоне", – подытожил аргентинец.
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