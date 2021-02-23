Симоне Индзаги: Матч с Баварией – это кульминация моей пятилетней работы с Лацио

Алленаторе римского "Лацио" Симоне Индзаги высказался о предстоящем поединке против мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

"Завтрашний матч – это кульминация моей пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от этого удовольствие. "Бавария" выиграла ЛЧ и клубный чемпионат мира ФИФА".

"Я предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах оппонента, даже если они и есть. По ходу нашего путешествия у нас было немало финалов, так что мы знаем, как нужно готовиться к таким матчам".