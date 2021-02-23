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Симоне Индзаги: Матч с Баварией – это кульминация моей пятилетней работы с Лацио

Лига Чемпионов
(2 голосов)

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Симоне Индзаги: Матч с Баварией – это кульминация моей пятилетней работы с Лацио

SempreInter

Новина українською

Алленаторе римского "Лацио" Симоне Индзаги высказался о предстоящем поединке против мюнхенской "Баварии" в 1/8 финала Лиги чемпионов. Цитирует тренера пресс-служба УЕФА.

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"Завтрашний матч – это кульминация моей пятилетней работы с этим замечательным коллективом. Мы постараемся показать свой лучший футбол и получить от этого удовольствие. "Бавария" выиграла ЛЧ и клубный чемпионат мира ФИФА".

"Я предпочитаю сосредоточиться на своей команде, а не на слабых сторонах оппонента, даже если они и есть. По ходу нашего путешествия у нас было немало финалов, так что мы знаем, как нужно готовиться к таким матчам".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Лацио (Рим) Лига Чемпионов УЕФА Симоне Индзаги
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Источник:
UEFA

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Комментарии (1)
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dazo32
23.02.2021 в 13:57
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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