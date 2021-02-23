Мирослав Клозе выделил самых опасных игроков Лацио и тактику для победы Баварии

Для бывшего футболиста сборной Германии Мирослава Клозе последним клубом в профессиональной карьере в 2011-2016 годах был итальянский "Лацио". А сегодня 42-летний тренер работает ассистентом главного тренера мюнхенской "Баварии". Именно в этом ранге он приехал в Рим и встретится, правда за пределами футбольного поля, с экс-одноклубниками.

Мирослав признает, что в "Баварии" есть кадровые проблемы из-за травм и COVID-19. Леон Горецка и Хави Мартинес только набирают форму. Плохо провела команда первый тайм матча во Франкфурте.

Мы должны давить на "Лацио", как во втором тайме поединка во Франкфурте. Надо мешать римлянам разыгрывать свои комбинации при выходе из обороны. Здесь важен прессинг. Потому что итальянцы не привыкли противодействовать давлению. В любом случае слабые места "Лацио" - в защите. Их там можно поймать. Должны идти вперед и пытаться отбирать мячи. При этом важно иметь хороший баланс, - цитирует ассистента тренера Kicker.

Клозе признался, что до сих пор поддерживает контакт с игроками "Лацио" Стефаном Раду, Ненадом Луличем, Сергеем Милинковичем-Савичем. Вместе недавно общались в Facetime после победы "Лацио" со счетом 3:0 в дерби против "Ромы".

Ассистент тренера "Баварии" вспомнил, что после жеребьевки к нему во время тренировки подошел Томас Мюллер.

Он сказал: "Мирек, это Лацио!". Это был мой противник. Я хотел вернуться в этот город. Я с нетерпением жду возвращения в Рим.

Наиболее опасным в составе "Лацио" Клозе считает бомбардира Чиро Иммобиле. Луис Альберто как "десятка", Милинкович-Савич - в центре полузащиты. А игроки на флангах, Лаццари ​​и Марусич, имеют хорошую скорость. Кроме того, в "Лацио" очень опытные игроки, вратарь Рейна, Раду, Лулич.