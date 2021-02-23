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Вернер и Жиру против Суареса и Жоау Феликса. Челси и Атлетико назвали стартовые составы
От Тухеля и Симеоне
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В 22:00 начнется первый поединок 1/8 Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси". Состоится он в столице Румынии.
Команды назвали стартовые составы на поединок.
Атлетико: Облак - Савич, Маркус Льоренте, Фелипе, Эрмосо - Коке (К), Лемар, Сауль - Корреа, Фелиш - Суарес
Челси: Мэнди - Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта - Маркос Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои - Вернер, Маунт - Жиру
Here's your Chelsea starting 11 for #ATMCHE! ???????? pic.twitter.com/T5FqtEkdiX— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 23, 2021
???? ALINEACIÓN— Atlético de Madrid (@Atleti) February 23, 2021
Con todos ustedes... ¡Los ???????? ???????????????????????????????????????????? que arrancarán de inicio el #AtletiChelsea! ????
????⚪ #AúpaAtleti | ⭐ #UCL pic.twitter.com/x9wKyLZ7y0
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