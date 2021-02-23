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Вернер и Жиру против Суареса и Жоау Феликса. Челси и Атлетико назвали стартовые составы

Лига Чемпионов
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От Тухеля и Симеоне

Вернер и Жиру против Суареса и Жоау Феликса. Челси и Атлетико назвали стартовые составы

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В 22:00 начнется первый поединок 1/8 Лиги чемпионов между мадридским "Атлетико" и лондонским "Челси". Состоится он в столице Румынии.

Команды назвали стартовые составы на поединок.

Атлетико: Облак - Савич, Маркус Льоренте, Фелипе, Эрмосо - Коке (К), Лемар, Сауль - Корреа, Фелиш - Суарес

Челси: Мэнди - Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта - Маркос Алонсо, Ковачич, Жоржиньо, Хадсон-Одои - Вернер, Маунт - Жиру

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В статье: Атлетико (Мадрид) Челси (Лондон)
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