ЛЧ. Лацио - Бавария 1:4. Слишком много почтения

Два матча без побед подряд – для “Баварии” это чересчур. Команде Ханси Флика досталось много критики за слабые матчи против “Арминии” (3:3) и “Айнтрахта” (1:2). Нужен был громогласный ответ критикам – “Бавария” остается. Игра с “Лацио” – подходящая для этого возможность. И римский клуб сегодня сделал все для того, чтобы “Бавария” выиграла убедительно.

“Бавария” начала энергично матч, чтобы не допустить того, что было в двух последних поединках Бундеслиги (0:2 после первого тайма). Гости высоко встречали “Лацио” и рубали в корне атакующие потуги римской команды. В итоге “Бавария” была вознаграждена за свои стартовые усилия. Мусаккио отдал неудачный пас на Рейну, Левандовский сыграл на перехвате, и забил свой 72-й гол в Лиге чемпионов.

“Лацио” был в состоянии полушока, и ему понадобилось минут десять, чтобы получить контроль над владением и постараться создать какие-то моменты. В одном из эпизодов Милинкович-Савич требовал пенальти, но рефери не увидел нарушения со стороны Боатенга.

И сразу “Бавария” забила второй. В этой раз Дэвис и Горетцка выполнили работу по продвижению мяча, а голом красивым ударом с двадцати метров отметился 17-летний Джамал Мусиала.

После этого удара “Лацио” не вернулся. Симоне Индзаги решил уже на тридцатой минуте снять с поля провалившегося Мусаккио и выпустить вместо него лидера раздевалки Лулича. Игру переломить не удалось. Хозяева пропустили третий. Теперь уже провал на правом фланге, Коман оторвался от Патрика, вошел в штрафную, ударил, а на добивании остался сам Сане.

0:3 к перерыву – вопрос с победителем пары был решен. “Лацио” отнесся слишком уважительно к “Баварии”, слишком многое ей позволял в первом тайме. Но и сама “Бавария” давно не играла настолько хорошо и убедительно. Наверное, для “Рекордайстера” это был лучший тайм в 2021 году.

На первых минутах второго тайма “Бавария” забила четвертый. Лерой Сане накрутил нескольких соперников, выполнил прострел, и Ачерби срезал мяч в ворота.

Только после 0:4 “Лацио” удалось забить утешительный гол. Корреа красиво продрался между защитников и переиграл Нойера.

Команды должны были сыграть еще 40 минут, но интриги не оставалось. Иногда команды срывались на откровенную грубость. Во втором тайме было больше желтых карточек, чем опасных моментов. В итоге счет остался прежним – 4:1.

Средний возраст стартового состава “Лацио” превосходил 30 лет, но эта игру “Лацио” меньше всего можно назвать зрелой. Возможно римляне слишком перепугались “Баварии”, возможно между двумя командами действительно настолько большой разрыв в классе. Равной борьбы не было.

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Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч. Рим, “Стадио Олимпико”

“Лацио” Рим – “Бавария” 1:4

Голы: Корреа 49 – Левандовский 9, Мусиала 24, Сане 42, Ачерби 47 (авт.)

“Лацио”: Рейна – Патрик (Худт 53), Ачерби, Мусаккио (Лулич 30) – Ладзари, Милинкович-Савич (Катальди 81), Лейва (Эскаланте 53), Луис Альберто (Акпа-Акпро 81), Марушич – Иммобиле, Корреа

“Бавария”: Нойер – Зюле, Боатенг, Алаба, Дэвис – Киммих, Горетцка (Хави Мартинес 63) – Сане (Сарр 90), Мусиала (Шупо-Мотинг 90), Коман (Эрнандес 75) – Левандовский

Предупреждения: Луис Альберто 28, Лейва 51, Марушич 65, Эскаланте 69 – Киммих 72, Коман 75