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Роберт Левандовский вышел на третье место среди всех бомбардиров Лиги чемпионов
Впереди - лишь две легенды
Немецкая "Бавария" выиграет в Италии у "Лацио" (4:1) в первом матче из двухматчевого противостояния 1/8 Лиги чемпионов.
На 9 минуте счет открыл польский форвард Роберт Левандовский. Он воспользовался неудачным пасом защитника Матео Мусаккио вратарю Хосепу Рейне.
Это 72-й гол нападающего в Лиге чемпионов. В списке лучших бомбардиров в истории турнира он обогнал экс-форварда "Реала" и "Шальке 04" Рауля, на счету того 71 мяч.
Лидируют в списке нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду (134 мяча) и полузащитник "Барселоны" Лионель Месси (119), пишет Opta.
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