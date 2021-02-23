Лига Чемпионов
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Атлетико – Челси 0:1. Видео гола и обзор матча
Chelsea
Встреча лидера испанской Ла лиги и 5-й команды Английской Премьер-Лиги.
В последнее время мадридская команда переживает во внутренних соревнованиях спад, а лондонская наоборот - взлет.
Матч домашний для "Атлетико" только "на бумаге", потому что из-за карантина происходит в столице Румынии - Бухаресте, без зрителей.
Лига чемпионов, 1/8
Атлетико (Мадрид) - Челси (Англия) 0:1
Гол: Жиру (68)
Обзор матча
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Комментарии (1)
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dimonxman again (London)
24.02.2021 в 00:29
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