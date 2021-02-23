Атлетико – Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

Вспомнился мне недавний комментарий Уейна Руни про ВАР. Игроки забили гол и не радуются, а ждут просмотра повтора. А когда объявляют гол - эмоции уже не те. Я считаю, что ВАР должен быть помощником судье, а не наоборот. А сейчас любой момент или гол - сразу бегут к ВАРу.