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Атлетико – Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

Лига Чемпионов
(2 голосов)
Атлетико – Челси 0:1. Видео гола и обзор матча

Chelsea

Новина українською

Встреча лидера испанской Ла лиги и 5-й команды Английской Премьер-Лиги.

В последнее время мадридская команда переживает во внутренних соревнованиях спад, а лондонская наоборот - взлет.

Матч домашний для "Атлетико" только "на бумаге", потому что из-за карантина происходит в столице Румынии - Бухаресте, без зрителей.

Лига чемпионов, 1/8

Атлетико (Мадрид) - Челси (Англия) 0:1

Гол: Жиру (68)

Обзор матча

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лига чемпионов Челси (Лондон)
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Комментарии (1)
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dimonxman again (London)
24.02.2021 в 00:29
Вспомнился мне недавний комментарий Уейна Руни про ВАР. Игроки забили гол и не радуются, а ждут просмотра повтора. А когда объявляют гол - эмоции уже не те. Я считаю, что ВАР должен быть помощником судье, а не наоборот. А сейчас любой момент или гол - сразу бегут к ВАРу.
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