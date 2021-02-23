ЛЧ. Атлетико – Челси 0:1. Шедевр Жиру разрушил план Симеоне

Лига Чемпионов, 1/8 финала

23 февраля. Национальная Арена Бухарест (Румыния)

Главный арбитр – Феликс Брых

"Атлетико" – "Челси" 0:1

Гол: Жиру (68)

"Атлетико": Облак – Эрмосо (Витоло, 84), Фелипе, Савич, Льоренте – Лемар, Сауль (Торрейра, 83), Коке, Корреа (Дембеле, 82) – Феликс (Лоди, 83), Суарес

"Челси": Менди – Рюдигер, Кристенсен, Аспиликуэта – Алонсо, Ковачич (Канте, 74), Жоржиньо, Хадсон-Одои (Джеймс, 80) – Вернер (Пулишич, 87), Жиру (Хавертц, 87), Маунт (Зиеш, 74)

Предупреждения: Льоренте (63), Лемар (90+3) – Маунт (1), Жоржиньо (64)

Диего Симеоне уже второй год развивает "Атлетико" в сторону атаки, но на важнейший матч Лиги Чемпионов решил вернуться к истокам, продемонстрировав старый-добрый оборонительный мастер-класс. План Эль Чоло был понятен – скатать "нули" и отложить исход дуэли на второй поединок, где правило гостевого гола будет уже на их стороне. Также в пользу этого решения говорили травмы Хименеса и Карраско.

Но на этот раз Симеоне превзошёл даже самого себя, организовав линию обороны из 6 (!) человек. Изначальные 4-4-2 переходили в 6-3-1 за счёт опусканий вингеров Лемара и Корреа, а Феликс опускался в помощь полузащите. Такой ход шокировал "Челси" и практически лишил их надежд на создание каких-либо моментов.

Относительную опасность у "синих" нёс лишь Хадсон-Одои, игравший один в один с Лемаром. Каллум комбинировал с Маунтом и пытался снабжать подачами Жиру и Вернера, у которых было мало шансов против сразу четырёх центрбеков. Но кроме полумомента Вернера гостям ничего не удалось создать в первой половине. "Атлетико" в ответ пару раз подловил на ошибках Менди и Рюдигера, которые теряли мяч у своих ворот, но Сауль и Лемар не смогли воспользоваться своими возможностями.

Первый час поединка прошёл в таком тусклом сценарии и всё говорило о том, что монолит обороны "Атлетико" не будет пробит. Но в игру вмешался гений Оливье Жиру. Француз точным ударом через себя открыл счёт в матче после серии оплошностей игроков "матрасников". Положение вне игры Жиру не было зафиксировано, так как последним мяча коснулся защитник "Атлетико" Эрмосо.

Симеоне был настолько уверен в своей обороне, что кажется не подготовил плана Б. В последние 10 минут встречи им в бой были брошены Дембеле, Витоло и Лоди, но они так и не смогли помочь "Атлетико" нанести свой первый удар в створ за 90 минут. Тухель же решил сыграть с Эль Чоло в его же игру, закрыв доступ к своим воротам с помощью свежих Канте и Джеймса. В итоге гол Жиру так и остался единственным в поединке.

На ответный матч "Атлетико" нужно будет придумать что-то кардинально другое, если они хотят продолжить борьбу в турнире. "Челси" же на игру в Лондоне лишился Жоржиньо и Маунта из-за перебора жёлтых, что может стать серьёзным ударом для них.