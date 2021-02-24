Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинедин Зидан нашел сравнение для Аталанты Гасперини
И ответил своему сопернику
Real Madrid
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об "Аталанте" накануне первого противостояния в 1/8 Лиги чемпионов. Матч состоится в среду, начало в 22:00 по Киеву - в городе Бергамо.
Мы знаем, какая нас ждет игра, и знаем, как надо будет играть. Будем иметь и второй матч, но мы сосредоточены именно на этой игре.
Мадридский "Реал", признает коуч, переживает кризис травм. Отсутствуют Карим Бензема и Серхио Рамос.
Мы знаем свои сильные стороны и попробуем использовать их максимально. Мы подготовили матч с теми игроками, которые есть в обойме. Выйдем с привычным настроением. Я бы не согласился на ничью в этом матче, мы играем только на победу.
Зидан признает, что "Аталанта" отличается от тех команд, с которыми "Реал" привык играть.
Мы плохо знаем своих соперников. Мы должны играть в свой футбол, но вместе с тем адаптироваться к стилю игры "Аталанты". Они - очень атакующая команда, как "Аякс" несколько лет назад.
Зидану сказали, что его коллега из "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини накануне сказал, что хотел, чтобы сам Зи Зу вышел на поле как футболист.
Нет, я закончил карьеру! - засмеялся Зидан. - Гасперини провел большую работу. Он был тренером молодежной команды в "Ювентусе", когда я там играл. Я очень люблю его как тренера, цитирует Football Italia.
Популярное сейчас
- И.о. мэра Харькова: Сможем с новым-старым Металлом не только выйти в УПЛ, но и побороться за чемпионство
- Динамо отправилось в Бельгию. Луческу взял 24 футболиста
- СМИ: Один из клубов Второй лиги снимается с чемпионата
- Атлетико – Челси. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- "Пожалуй подумаю, что ответить при росписи" - Иванисене за день до свадьбы выбили передний зуб