Аталанта - Реал. Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Чемпионов

Мадридский Реал, в каком бы он состоянии ни был, всегда считается фаворитом Лиги Чемпионов. По статусу и историческом весе королевский клуб в разы превышает Аталанту. Но сегодня Зинедину Зидану придется сыграть без двух важнейших полевых игроков - Серхио Рамоса и Карима Бензема, к тому же есть немало других потерь, что сужает выбор для француза.

Зато Аталанта - это та команда, которая предлагает оппоненту максимальную интенсивность и непредсказуемость. Справится ли с этим Реал?

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов Аталанта - Реал смотрите в прямом эфире в среду, 24 февраля на телеканале Футбол 2 . Начало игры в 22:00 . В 21:15 и после игры на телеканале выйдет программа Ночь Лиги Чемпионов, ведущие и эксперты которой проанализируют основные перипетии противостояния.

Легальная онлайн трансляция матча Аталанта - Реал в интернете доступна на сервисах Oll.tv, MEGOGO, sweet.tv, Kyivstar TV и других ОТТ-платформах, которые сотрудничают с каналами Футбол.

Если у вас нет возможности посмотреть матч, за ходом поединка Аталанта - Реал вы можете следить с помощью текстовой онлайн трансляции на UA-Футбол >>

Также UA-Футбол проведет АУДИО онлайн трансляцию матча Аталанта - Реал.