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Симеоне: В сентябре я бы еще согласился проиграть в первом поединке 1/8 ЛЧ

Лига Чемпионов
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Ответный матч будет сложным

Симеоне: В сентябре я бы еще согласился проиграть в первом поединке 1/8 ЛЧ

Атлетико Мадрид

Новина українською

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал поражение от "Челси" (0:1) в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Нельзя изменить ход игры после того, как она уже завершена. Поэтому мы и любим футбол. Мы неплохо контролировали ход игры, но, возможно, немного терялись, когда сами получали мяч. "Челси" играет очень подвижно, нам удалось сбивать его ход. Но у них есть такие футболисты, как Жиру. И другие мощные орудия атаки. Возможно, нам стоит поработать над владением мячом.

Обе команды проделали большую работу. Моментов было совсем немного, но соперник свой шанс не упустил. В остальном положение было равным. Мы хорошо оборонялись, выдвигались вперед, создавали что-то впереди. Второй тайм получился абсолютно равным. И ни одному из вратарей даже не представился момент, чтобы сделать запоминающийся сейв.

Если бы в сентябре мне сказали, что мы будем выступать в 1/8 финала Лиги чемпионов, где проиграем в первом матче с минимальным счетом, то я бы согласился на такой вариант. Ответный матч будет очень сложным, но то же можно сказать про любой поединок в Лиге чемпионов. Мы должны пройти этот сложный путь", - приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов "Челси" - "Атлетико" состоится 17 марта.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне
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Источник:
УЕФА

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