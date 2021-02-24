  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Флик - о разгроме Лацио: Нам удалось оказывать давление с самого начала
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Флик - о разгроме Лацио: Нам удалось оказывать давление с самого начала

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Он доволен игрой команды

Флик - о разгроме Лацио: Нам удалось оказывать давление с самого начала

FC Bayern München

Новина українською

Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над "Лацио" (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"В целом, сегодня каждый игрок оправдал мои ожидания. Мы показали очень хорошую командную игру. Мы с самого начала хотели оказывать давление на наших соперников. И это нам удалось.

Мы выиграли много единоборств впереди, создавали моменты и показали хорошую реализацию. Мы очень довольны своей игрой.

Как я уже говорил, Лига чемпионов - особенный турнир, и особенно для наших игроков. Мы хотели доминировать с самого начала. И вы могли видеть, что каждый игрок был готов и полон решимости играть на высочайшем уровне", - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.

Напомним, что ответный матч "Бавария" - "Лацио" состоится 17 марта в Мюнхене.

Читайте также Роберт Левандовский вышел на третье место среди всех бомбардиров Лиги чемпионов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Ханси Флик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УЕФА

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...