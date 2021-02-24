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Флик - о разгроме Лацио: Нам удалось оказывать давление с самого начала
Он доволен игрой команды
FC Bayern München
Главный тренер мюнхенской "Баварии" Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу над "Лацио" (4:1) в первом матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"В целом, сегодня каждый игрок оправдал мои ожидания. Мы показали очень хорошую командную игру. Мы с самого начала хотели оказывать давление на наших соперников. И это нам удалось.
Мы выиграли много единоборств впереди, создавали моменты и показали хорошую реализацию. Мы очень довольны своей игрой.
Как я уже говорил, Лига чемпионов - особенный турнир, и особенно для наших игроков. Мы хотели доминировать с самого начала. И вы могли видеть, что каждый игрок был готов и полон решимости играть на высочайшем уровне", - приводит слова Флика официальный сайт УЕФА.
Напомним, что ответный матч "Бавария" - "Лацио" состоится 17 марта в Мюнхене.
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