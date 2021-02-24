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Индзаги – о разгроме от Баварии: Лацио сам забил себе 3 мяча, мы переволновались

Лига Чемпионов
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Симоне на связи

Индзаги – о разгроме от Баварии: Лацио сам забил себе 3 мяча, мы переволновались

thepeterboroughexaminer

Новина українською

Алленаторе римского "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал печальный для себя результат первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мюнхенской "Баварией" (1:4). Цитируют тренера "орлов" Football Italia и сайт Джанлуки Ди Марцио.

"Мы обсуждали с ребятами план, было необходимо сыграть в свой футбол. Мы переволновались, играли скованно против чемпионов мира – сами себе забили 3 гола. На таком уровне нельзя допускать глупые ошибки".

"Если бы мы получили право на пенальти, то ход матча мог бы измениться, но сегодня определенно был не наш день. Мы усвоим урок, чтобы стать сильнее. Конечно же, "Бавария" заслужила победу, мы сильно усложнили себе задачу перед ответным поединком. Хотелось бы верить, что в Мюнхене мы сыграем смелее".

Читайте такжеЛЧ. Лацио - Бавария 1:4. Слишком много почтения

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Лацио (Рим) Симоне Индзаги
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Источник:
Di Marzio

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