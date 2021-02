Малиновский готов: Аталанта опубликовала заявку на матч с мадридским Реалом

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини определился с составом на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Один из лидеров украинской сборной полузащитник Руслан Малиновский попал в список игроков на игру, а вот хавбек Виктор Коваленко остался вне заявки на ЛЧ-2020/21.

???? I nostri convocati per la sfida con il @realmadrid!

???? Our squad list for tomorrow!#AtalantaReal #UCL #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/WcwrRYOSnS