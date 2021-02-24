Малиновский готов: Аталанта опубликовала заявку на матч с мадридским Реалом

Наставник "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини определился с составом на матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского "Реала".

Один из лидеров украинской сборной полузащитник Руслан Малиновский попал в список игроков на игру, а вот хавбек Виктор Коваленко остался вне заявки на ЛЧ-2020/21.

Напомним, что матч "Аталанта" - "Реал"состоится сегодня, 24 февраля. Начало в 22:00 по киевскому времени.