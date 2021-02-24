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Талисман. Игрок Баварии установил рекорд по участию в победных матчах

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Почти как Зинченко для Ман Сити

Талисман. Игрок Баварии установил рекорд по участию в победных матчах

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Полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Лацио" (4:1).

Для 26-летнего немца это была 38 победа в первых 50 играх турнира, сообщает Opta.

Таким образом Киммих побил рекорд турнира - он превзошел одноклубника Томаса Мюллера и хавбека "Реала" Каземиро, на их счету по 36 выигранных матчей из первых 50 в ЛЧ.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Йозуа Киммих
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