Лига Чемпионов
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Талисман. Игрок Баварии установил рекорд по участию в победных матчах
Почти как Зинченко для Ман Сити
Полузащитник немецкой "Баварии" Йозуа Киммих принял участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с итальянским "Лацио" (4:1).
Для 26-летнего немца это была 38 победа в первых 50 играх турнира, сообщает Opta.
Таким образом Киммих побил рекорд турнира - он превзошел одноклубника Томаса Мюллера и хавбека "Реала" Каземиро, на их счету по 36 выигранных матчей из первых 50 в ЛЧ.
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