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Бернарду Силва забил в ворота Боруссии М уникальный для себя гол
Похоже и e Габриэла Жезуса
Opta
Гол игрока "Манчестер Сити" Бернарду Силвы в ворота менхенгладбахской "Боруссии" в 1/8 Лиги чемпионов стал его 35-м мячом за "горожан" во всех соревнованиях.
В то же время это лишь третий гол Бернарду головой, сообщает Opta.
Еще один автор гола "Манчестер Сити" Габриэл Жезус забивал голы во всех 5 своих матчах в 1/8 Лиги чемпионов в составе Ман Сити (5 голов).
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