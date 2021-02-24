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Бернарду Силва забил в ворота Боруссии М уникальный для себя гол

Лига Чемпионов
(1 голосов)

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Бернарду Силва забил в ворота Боруссии М уникальный для себя гол

Opta

Новина українською

Гол игрока "Манчестер Сити" Бернарду Силвы в ворота менхенгладбахской "Боруссии" в 1/8 Лиги чемпионов стал его 35-м мячом за "горожан" во всех соревнованиях.

В то же время это лишь третий гол Бернарду головой, сообщает Opta.

Еще один автор гола "Манчестер Сити" Габриэл Жезус забивал голы во всех 5 своих матчах в 1/8 Лиги чемпионов в составе Ман Сити (5 голов).

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бернарду Силва Га
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