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Зидан: Реал был не идеален, но сумел забить в Бергамо – это главное

Лига Чемпионов
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Наставник доволен результатом команды

Зидан: Реал был не идеален, но сумел забить в Бергамо – это главное

uefa.com

Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Аталантой" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Соперник очень силен физически, и он показал отличную игру в обороне. Мы добились хорошего результата, и это для нас самое важное. Не думаю, что нас стоит корить в отсутствии изобретательности на поле, поскольку мы ведь забили и при этом не пропустили. У нас много выбывших, но мы на правильном пути. Старались цепляться за моменты и в итоге забили гол.

Все складывалось непросто, но в итоге победа в кармане. Играя полным составом против 10 футболистов, мы были не идеальны, но в итоге важно только то, что удалось забить на выезде. Теперь надо бы победить и дома"- приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, что ответный поединок "Реал" - "Аталанта" 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в Мадриде 16 марта.

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В статье: Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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Источник:
Uefa

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