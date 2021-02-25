Зидан: Реал был не идеален, но сумел забить в Бергамо – это главное

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал победу над "Аталантой" (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Соперник очень силен физически, и он показал отличную игру в обороне. Мы добились хорошего результата, и это для нас самое важное. Не думаю, что нас стоит корить в отсутствии изобретательности на поле, поскольку мы ведь забили и при этом не пропустили. У нас много выбывших, но мы на правильном пути. Старались цепляться за моменты и в итоге забили гол.

Все складывалось непросто, но в итоге победа в кармане. Играя полным составом против 10 футболистов, мы были не идеальны, но в итоге важно только то, что удалось забить на выезде. Теперь надо бы победить и дома"- приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.