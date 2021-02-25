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Гвардиола: Когда вижу такую Баварию, то не думаю, что Сити фаворит ЛЧ
Менеджер "горожан" оценил игру своей команды
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал победу первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов над "менхегладбахской" Боруссией" (2:0).
"В целом, мы хорошо отыграли: контролировали игру и только в концовке дали шанс сопернику. К сожалению, не лучшей была реализация моментов, особенно - при выходах один на один с вратарем. Это нужно улучшать.
Бернарду Силва? Атакующие полузащитники нам и нужны для того, чтобы атаковать ворота. Он все сделал. Иногда ему приходилось рисковать на некоторых позициях, но он очень умен. Находясь сейчас в хорошей физической форме, он вносит весомый вклад в игру.
Когда вижу такую "Баварию", как во вчерашнем матче с "Лацио", то не думаю, что именно мы фавориты турнира. Большая проблема - восстановительный процесс игроков и их вывод на пик формы. Если же кому-то хочется называть нас фаворитами, то ничего страшного - примем", - цитирует слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.
Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Боррусия" Менхенгладбах - "Манчестер Сити" состоится 16 марта.
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