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Заложники обстоятельств: Аталанта не нанесла ни одного выстрела в створ ворот впервые почти за 2 года
"Королеву провинциалов" сломало удаление
en24news
Вчера, 24 февраля, "Аталанта" проиграла мадридскому "Реалу" (0:1) в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Под занавес встречи единственный гол провел защитник "сливочных" Ферлан Менди.
По информации статистического портала Opta Sports, "бергамаски" не нанесли ни одного удара в створ ворот "королевского клуба". В последний раз подобное произошло с командой Гасперини в апреле 2019 года в матче чемпионата Италии с миланским "Интером" (0:0).
0 - #Atalanta have ended a match without any single shot on target for the first time since April 2019 v Inter in Serie A. Stopped.#AtalantaRealMadrid pic.twitter.com/fBWR997UMs— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 24, 2021
На 17-й минуте команда Джан Пьеро осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера.
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