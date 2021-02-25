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Заложники обстоятельств: Аталанта не нанесла ни одного выстрела в створ ворот впервые почти за 2 года

Лига Чемпионов
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"Королеву провинциалов" сломало удаление

Заложники обстоятельств: Аталанта не нанесла ни одного выстрела в створ ворот впервые почти за 2 года

en24news

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Вчера, 24 февраля, "Аталанта" проиграла мадридскому "Реалу" (0:1) в рамках первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов. Под занавес встречи единственный гол провел защитник "сливочных" Ферлан Менди.

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По информации статистического портала Opta Sports, "бергамаски" не нанесли ни одного удара в створ ворот "королевского клуба". В последний раз подобное произошло с командой Гасперини в апреле 2019 года в матче чемпионата Италии с миланским "Интером" (0:0).

На 17-й минуте команда Джан Пьеро осталась в меньшинстве после удаления Ремо Фройлера.

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В статье: Аталанта (Бергамо)
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