Бисиклета Жиру здесь: названы претенденты на звания игрока недели в ЛЧ и автора лучшего гола

Пресс-служба УЕФА запустила голосование за лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

В списке претендентов четыре футболиста: нападающий "Челси" Оливье Жиру забил победный гол в матче с "Атлетико" (1:0), форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе оформил финальный аккорд в матче с "Барселоной" (4:1), хавбек "Боруссии Д" Махмуд Дауд забил гол "Севилье" (3:2), а защитник "Реала" Ферлан Менди вчера провел гол в ворота "Аталанты".

???? Гол недели в #ЛигаЧемпионов, претенденты:



⚽️ Килиан Мбаппе ???? "Барселона"

⚽️ Махмуд Дауд ???? "Севилья"

⚽️ Оливье Жиру ???? "Атлетико"

⚽️ Ферлан Менди ???? "Аталанта"



Голосуй! ???????????? — УЕФА (@UEFAcom_ru) February 24, 2021

Оливье Жиру и Ферлан Менди также были номинированы на звания игрока недели в ЛЧ. Помимо них на приз претендуют Роберт Левандовский и Жоау Канселу – поляк забил "Лацио" (4:1), португалец оформил ассист в игре с "Боруссией М".