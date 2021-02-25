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Бисиклета Жиру здесь: названы претенденты на звания игрока недели в ЛЧ и автора лучшего гола
Роберт и Килиан тоже
indianexpress
Пресс-служба УЕФА запустила голосование за лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.
В списке претендентов четыре футболиста: нападающий "Челси" Оливье Жиру забил победный гол в матче с "Атлетико" (1:0), форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе оформил финальный аккорд в матче с "Барселоной" (4:1), хавбек "Боруссии Д" Махмуд Дауд забил гол "Севилье" (3:2), а защитник "Реала" Ферлан Менди вчера провел гол в ворота "Аталанты".
???? Гол недели в #ЛигаЧемпионов, претенденты:— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 24, 2021
⚽️ Килиан Мбаппе ???? "Барселона"
⚽️ Махмуд Дауд ???? "Севилья"
⚽️ Оливье Жиру ???? "Атлетико"
⚽️ Ферлан Менди ???? "Аталанта"
Голосуй! ????????????
Оливье Жиру и Ферлан Менди также были номинированы на звания игрока недели в ЛЧ. Помимо них на приз претендуют Роберт Левандовский и Жоау Канселу – поляк забил "Лацио" (4:1), португалец оформил ассист в игре с "Боруссией М".
???? Голосуй за Игрока недели в #ЛигаЧемпионов!— УЕФА (@UEFAcom_ru) February 24, 2021
✅ Оливье Жиру ("Челси")
✅ Роберт Левандовски ("Бавария")
✅ Жоау Канселу ("Ман Сити")
✅ Ферлан Менди ("Реал")
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