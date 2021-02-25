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Бисиклета Жиру здесь: названы претенденты на звания игрока недели в ЛЧ и автора лучшего гола

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Роберт и Килиан тоже

Бисиклета Жиру здесь: названы претенденты на звания игрока недели в ЛЧ и автора лучшего гола

indianexpress

Новина українською

Пресс-служба УЕФА запустила голосование за лучший гол первых матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В списке претендентов четыре футболиста: нападающий "Челси" Оливье Жиру забил победный гол в матче с "Атлетико" (1:0), форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе оформил финальный аккорд в матче с "Барселоной" (4:1), хавбек "Боруссии Д" Махмуд Дауд забил гол "Севилье" (3:2), а защитник "Реала" Ферлан Менди вчера провел гол в ворота "Аталанты".

Оливье Жиру и Ферлан Менди также были номинированы на звания игрока недели в ЛЧ. Помимо них на приз претендуют Роберт Левандовский и Жоау Канселу – поляк забил "Лацио" (4:1), португалец оформил ассист в игре с "Боруссией М".

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В статье: Лига чемпионов
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