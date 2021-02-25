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Синдром агрессивного гостя, или Карнавала не будет? Акценты зрителя на играх Лиги чемпионов
«Я так и думал, господа, я так и думал…»
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Конечно, все это было несколько условно. Когда "Атлетико" принимает соперника в Бухаресте, а "Боруссия" - в Будапеште, сами понимаете. И все же, гости выиграли четыре матча из четырех. А по итогам всего первого раунда 1/8 финала – семь из восьми: в грязь лицом не угодил лишь "Порту". Да, почти во всех этих играх на выезде играли фавориты. И тем не менее.
- Лацио – Бавария 1:4
- Атлетико – Челси 0:1
- Аталанта – Реал 0:1
- Боруссия М – Ман Сити 0:2
Один забитый гол на четверых, да и тот – в поединке, проигранном с крупным счетом. Цифры говорят за себя.
Зрелищность. По-настоящему смотрибельным был лишь матч "Лацио" - "Бавария". Но и то, главным образом, за счет одной команды. "Боруссия" с "Ман Сити" играли нескучно, но не более: здесь был хорош отдельно взятый второй тайм.
"Аталанта" с "Реалом" как-то утомили. А "Атлетико" с "Челси" и вовсе сделали антирекламу футболу и дискредитировали саму идею Лиги чемпионов. Единственным, хоть и очень ярким лучиком света в этом темном царстве стал гол Жиру, за легитимность которого мы должны быть благодарны ВАРу.
А иначе сей суперпоединок смело назвал бы худшим во всем сезоне. Как говорили в Одессе: шо смотрел, шо радио слушал. Какие-то черепашьи бега, ей-богу. Естественно, я не о физических кондициях игроков.
Лучшим же по итогам всего раунда остается матч "Барселона" - ПСЖ.
Интрига. Первый же мяч "Баварии", забитый Левандовски уже на 9-й минуте, фактически подписал приговор "Лацио": римляне "проснулись" уже при 0:4.
Победу "Ман Сити" возвестил его второй гол в середине второго тайма. Он на счету Жезуса.
Чудо в Бухаресте, парадоксально и контрастно украсившее собой уродливую футбольную рутину полуторачасовой возни без ворот, случилось на 78-й минуте. Когда Жиру изобрел этот велосипед в штрафной "Атлетико", и въехал на нем в автобус. ДТП со смертельным исходом для любителей антифутбола.
И, наконец, "Реал" таки-вырвал победу у соперника, 80% времени игравшего в меньшинстве, аж на 86-й минуте.
Логика. Но именно эти 0:1 в Бергамо и назову наиболее адекватным игре счетом: команда Зидана "наиграла" именно на него.
Превосходство "Баварии" и "МанСити" также могло быть выражено в более скромных цифрах. Несмотря на все их визуальное доминирование. Чисто арифметически и, естественно, на мой взгляд.
Ну а в столице Румынии настолько отчетливо смердело "нулевкой", что даже такой шедевр, как тот, что принес победу "Челси", не позволяет признать этот исход логичным.
Судейство. И вновь воспоем оду ВАРу, без которого не был бы засчитан гол-красавец Жиру.
Помимо него, обратил внимание на не назначенный пенальти в ворота "Ман Сити" на 84-й минуте (при 0:2) и удаление Фройлера из "Аталанты" на 17-й, в корне изменившее сам возможный ход игры.
Что скажет мой консультант Юстас? В обоих случаях 50 на 50. Отмечу, что Диаш (в Будапеште) был в идеальной позиции, и во время паузы слушал явно радио. Последнего не скажешь о Штилере в Бергамо: он принимал решение сам.
В любом случае, от такого вердикта Фемиды в неочевидной ситуации больше всех в туре пострадала "Аталанта".
Везение. Без вариантов, дико повезло "Челси". В том, что невольную голевую передачу Жиру сделал соперник. Иначе был бы справедливо зафиксирован офсайд, каким и было изначальное решение Брыха.
Думаю, по везучести лондонцев можно на этой стадии сравнить с "Ливерпулем" на прошлой неделе, которому, напомню, Фортуна помогла сначала не пропустить, а затем и открыть счет.
"Баварии" тоже фартило дважды: первый гол Левандовски забил с фактического паса соперника, а последний и вовсе случился по принципу "не надо, я сам!" Но кто из нас скажет, что "Лацио" проиграл поэтому?
Личности. На этой неделе с ними было туго. Лично мне больше других запомнился Канселу – зачинатель трех из четырех наиболее опасных атак "Ман Сити". Вторым по системности участия в наиболее ярких эпизодах я увидел мюнхенца Левандовски. Ну а третье место пусть разделят Бернарду Силва и Сане – их одноклубники, поучаствовавшие в двух голах каждый.
Лучшим во всем раунде однозначно остался Мбаппе из ПСЖ.
Из вратарей, вот ей-богу, опять даже выделить некого. И, наверное, это тоже должно нам о чем-то говорить.
Симпатии. "Бавария" не могла не понравиться любителю игры в футбол. "Ман Сити" - для меня сегодня разве что с натяжкой. Но вне конкуренции остается ПСЖ.
Командой, вызвавшей наибольшую антипатию в первых матчах 1/8 финала, довольно предсказуемо, стал "Атлетико". Поэтому буду не столько болеть за "Челси", сколько желать неудачи его сопернику (пусть это для меня в зрелые годы и нехарактерно) – от этого выиграет Футбол.
Прогнозы. Ну, с Мюнхеном и Манчестером, вроде как, все ясно. Чем смогут возразить в "ответках" на выезде "Атлетико" и "Аталанта", будем посмотреть. И тем, и другим придется рисковать. Но если для вторых это привычная стихия, то команда Симеоне будет идти ва-банк со всей возможной осторожностью. Или вы не согласны?
Вероятно, именно поэтому больше верится в камбэк "окопных крыс", нежели адептов классического атакующего футбола. А жаль…
Резюмируя впечатления от первого раунда плей-офф в новом году в целом, как зритель, выражу свое неудовлетворение. Кажется, еще никогда 1/8-я не начиналась так скучно и предсказуемо, с минимумом по-настоящему зрелищных игр.
Хотел бы подчеркнуть, что пустые стадионы здесь совершенно ни при чем. Говорю это ответственно – на опыте всех просмотренных в течение последнего коронавирусного года матчей самого разного уровня. В подавляющем их большинстве, как правило, отсутствие зрителей не сказывалось на зрелищности. О чем я регулярно вам тут докладывал.
Здесь что-то другое. Когда-нибудь все случается. Карнавала не будет? Это футбол, и в нем все возможно, но сейчас меня хоть как-то интригуют лишь менее половины ответных поединков. Да и в этих случаях скорее приходится себя уговаривать. Словом, как по мне, старт плей-офф в этой Лиге чемпионов не задался.
В заключение хотел бы сказать, что и без того не блещущий красками футбол приземляют его унылые комментарии по нашему ТВ. Вместо собеседника, помогающего смотреть игру и делающего ее более интересной, мы имеем, в лучшем случае – говорящий справочник, а в худшем – Капитана Очевидность.
А наиболее профессиональный из всех (методом исключения) умудряется делать точечные детские ошибки. С одной стороны, подчеркнуто правильный "Ляйпциг" (хотя, а где же тогда такой же "Байерн" вместо "Баварии"?), а с другой – "Челси", постоянно склоняемый то в среднем роде, а то и во множественном числе: то есть, оно или они.
Да что там говорить, если у них "Днипро" - воно…
Как говорится, печалька.
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