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Отличник Тухель сдал экзамен доценту Симеоне, арбитр подарил Реалу шанс. Аудиомнение #72

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Вторая порция 1/8 финала Лиги чемпионов

Отличник Тухель сдал экзамен доценту Симеоне, арбитр подарил Реалу шанс. Аудиомнение #72

Аудиомнение

Влад Петрушевский Автор UA-Футбол
Новина українською

Обсуждаем следующие поединки: "Атлетико" – "Челси" (0:2), "Лацио" – "Бавария" (1:4), "Аталанта" – "Реал" (0:1) и "Боруссия М" – "Манчестер Сити" (0:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

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Тобиас Штилер взял "Королеву провинциалов" в заложники, "орлов" ощипали на "Стадио Олимпико", "Атлетико" не готовил запасной план. Способна ли "Бавария" бороться с "Сити" на равных? Или хотя бы бодаться? Есть ли шансы у "Аталанты" пройти в четвертьфинал? Все ответы – внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:41 – "Атлетико" – "Челси";

05:33 – "Боруссия М" – "Манчестер Сити";

08:38 – "Лацио" – "Бавария";

10:36 – "Аталанта" – "Реал";

13:43 – Не попадайте в офсайд!

Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.

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В статье: Роберт Левандовский Хосеп Гвардиола Бавария (Мюнхен) Джан Пьеро Гасперини Атлетико (Мадрид) Оливье Жиру Аталанта (Бергамо) Зинедин Зидан Боруссия (Менхенгладбах) Лига чемпионов Диего Симеоне Иско Реал (Мадрид) Лацио (Рим) Томас Тухель Челси (Лондон) Манчестер Сити Никлас Зюле Ремо Фройлер Ферлан Менди Марко Розе Ханси Флик Тобиас Штилер Джамал Мусиала
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