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Отличник Тухель сдал экзамен доценту Симеоне, арбитр подарил Реалу шанс. Аудиомнение #72
Вторая порция 1/8 финала Лиги чемпионов
Аудиомнение
Обсуждаем следующие поединки: "Атлетико" – "Челси" (0:2), "Лацио" – "Бавария" (1:4), "Аталанта" – "Реал" (0:1) и "Боруссия М" – "Манчестер Сити" (0:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.
Тобиас Штилер взял "Королеву провинциалов" в заложники, "орлов" ощипали на "Стадио Олимпико", "Атлетико" не готовил запасной план. Способна ли "Бавария" бороться с "Сити" на равных? Или хотя бы бодаться? Есть ли шансы у "Аталанты" пройти в четвертьфинал? Все ответы – внутри подкаста.
Таймкоды:
00:00 – Приветствие!
00:41 – "Атлетико" – "Челси";
05:33 – "Боруссия М" – "Манчестер Сити";
08:38 – "Лацио" – "Бавария";
10:36 – "Аталанта" – "Реал";
13:43 – Не попадайте в офсайд!
Комментарии, конструктивная критика и пожелания слушателей будут КРАЙНЕ приветствоваться для улучшения подкаста его авторами.
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