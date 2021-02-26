Отличник Тухель сдал экзамен доценту Симеоне, арбитр подарил Реалу шанс. Аудиомнение #72

Обсуждаем следующие поединки: "Атлетико" – "Челси" (0:2), "Лацио" – "Бавария" (1:4), "Аталанта" – "Реал" (0:1) и "Боруссия М" – "Манчестер Сити" (0:2). Слушайте нас на Google Podcasts, YouTube или Castbox. И, конечно же, подписывайтесь.

Тобиас Штилер взял "Королеву провинциалов" в заложники, "орлов" ощипали на "Стадио Олимпико", "Атлетико" не готовил запасной план. Способна ли "Бавария" бороться с "Сити" на равных? Или хотя бы бодаться? Есть ли шансы у "Аталанты" пройти в четвертьфинал? Все ответы – внутри подкаста.

Таймкоды:

00:00 – Приветствие!

00:41 – "Атлетико" – "Челси";

05:33 – "Боруссия М" – "Манчестер Сити";

08:38 – "Лацио" – "Бавария";

10:36 – "Аталанта" – "Реал";

13:43 – Не попадайте в офсайд!